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文旦遭蟲害烙印痕 斗六獨眼老農不灰心還降價賣

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今年節氣「白露」、中秋節只相距3天，文旦銷售期短，果農壓力大，劉招男則全數降價賣。記者陳苡葳／攝影
今年節氣「白露」、中秋節只相距3天，文旦銷售期短，果農壓力大，劉招男則全數降價賣。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六獨眼文旦農劉招男，其所栽種的老欉文旦名聞遐邇，不過今年遇身體不適，及長期合作的病蟲害防治農民過世，以致全區文旦果皮變色，影響賣相，許多客戶反替他擔心銷售問題，劉招男今天表示，文旦降價賣，平衡成本就好。

劉招男種植文旦資歷47年，在一次除草時，左眼不慎被樹枝刺進導致全盲，但未影響他的栽種實力，不僅不施除草劑、使用有機肥，採收後立即修枝為文旦果樹「坐月子」。

劉招男的文旦甜中帶酸、風味濃郁，每年採收期是最忙碌時刻，他更因擔心呵護的文旦遭宵小覬覦，長年以果園為佳、睡在工寮看顧，細心程度深獲一批老主顧支持。

不過今年81歲的劉招男，體力已不如從前、腳部行動稍微不便，加上在正逢紅蜘蛛等蟲害防治期，遇上20多年來配合的病蟲害防治農友過世，臨時找不到替補的人協助，錯過最佳防治時機，全區文旦外皮受影響，不像以往乾淨光亮，每一顆烙下深淺不均的褐色印痕，賣相大打折扣。

劉招男說，今年文旦賣相不佳，客戶來買時看見外皮也大呼可惜，不過試吃後甚是滿意，力讚品質一如既往「甜度高、口感Q」依舊購買支持，令他欣慰。

劉招男今年收成1萬5000斤文旦，分級後裝箱賣，往年10斤裝賣700、800元，今年降價賣500、600元，他說「只要有銷路就好！」至少賺一些補貼成本減損，洽購可撥0981-060-078。

雲林斗六獨眼文旦農劉招男的文旦，因錯過病蟲害最佳防治時機，以致果皮烙下深淺不均的褐色印痕，但品質仍維持既往水準，甜度高、果肉Q。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六獨眼文旦農劉招男的文旦，因錯過病蟲害最佳防治時機，以致果皮烙下深淺不均的褐色印痕，但品質仍維持既往水準，甜度高、果肉Q。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六獨眼文旦農劉招男栽種的老欉文旦，今年全部降價賣。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六獨眼文旦農劉招男栽種的老欉文旦，今年全部降價賣。記者陳苡葳／攝影

文旦 樹枝 斗六 農民

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