世展會創設文曄麥寮學堂 志工伴讀激勵偏鄉孩子成長

台灣世界展望會和文曄教育基金會合作，今天在雲林麥寮展開遠鄉視訊伴讀one-on-one計畫，創設「文曄麥寮學堂」由志工每周半小時「一對一視訊」，遠距陪伴弱勢家庭兒童閱讀、心靈分享。

今天30名志工從台北南下與雲林學童相見歡，透過破冰遊戲互動、認識彼此並共同創作「我的第一本書」，之後將紀錄遠鄉視訊伴讀的學習過程，期望在愛的陪伴下，讓弱勢兒童成長茁壯。

志工和孩子在共同創作的「我的第一本書」進行蓋章、簽名，許下承諾，期待接下來一年，好好紀錄每次視訊伴讀所閱讀的書籍，將感動或深刻的畫面、文句，透過孩子的手繪或文字紀錄在書裡。

文曄教育基金會董事長楊明記今天代表捐贈一套《世紀今日》書籍，由台灣世界展望會會長李紹齡代表受贈，希望這套中外名人真實故事，激勵學童積極認真向學，找尋並實踐自我夢想。

讀小五的「小薇」，媽媽為照顧才八個月大的弟弟而無法工作，家庭開支全靠社福補助，她參加視訊伴讀和學堂，讓小薇讀書變主動，每天完成功課並透過志工引導陪伴閱讀課外書籍，小薇開始喜歡閱讀，從繪畫作品表現出獨具創意，啟開她成長的心靈。

楊明記指出，自己也常做志工陪伴孩子，比到世界旅遊更快樂，期待「文曄麥寮學堂」為孩子創造同樣的快樂和感動，文曄科技致力履行企業社會責任，希望帶給孩子實質的幫助，快樂中成長。

世界展望會長李紹齡也說，志工伴讀為孩子的心靈帶來溫暖力量，期盼「文曄麥寮學堂」的啟動，幫助每個孩子未來成為社會正向力量，帶來生命改變。