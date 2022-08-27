聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義溪口客家文化館今重啟開館 露出檜木屋頂飄香氛圍
營運多年的嘉義縣溪口客家文化館，因建築體樑柱出現多處裂損及漏水，鄉長孫維聰日前奔勞反應，經縣長翁章梁和立委陳明文協助，爭取客委會639萬修繕，今重啟開館，客委會主委楊長鎮說，溪口客家文化館帶動了客家意識與尋根的認同，令人感動。
溪口客家文化館前身為日式建築「舊衛生所」，鄉公所2008年整修閒置空間再利用，2009年10月開館，已辦理近千場客家主題展演活動與教育研習。今日由翁章梁、陳明文、楊長鎮、孫維聰、縣議員劉雅文和地方各界熱鬧慶祝開館，並舉辦「飛躍吧！溪客－2022慶開館」系列活動。
縣長翁章梁指出，嘉義縣很多聚落存在著客家血脈，客家後裔無論會不會講客家話，客家文化都在，客家文化館象徵客家人對文化與傳承的認同，尤其很多客家文化和精神具有正面價值，值得大家學習。
鄉公所指出，今天首度發表「源遠流敞溪口的血脈」紀錄片，以及溪口老照片特展，並從特展延伸「尋幽探訪」送好禮活動，讓民眾親臨老照片現場，感受溪口鄉獨特的人文氛圍樣貌。
鄉長孫維聰說，溪口客家文化館重新開館，透過多層次創新的展演規劃，帶給民眾溪口客家的新視界，完整呈現溪口「尋根溯源」與「族群融合」的當代特色，以嶄新樣貌歡迎民眾來溪口作客。
重新整修的「溪口客家文化館」，露出完整檜木屋頂，並保留原有衛生所隔間，以玻璃框架呈現通透明亮的整體空間，不但賦予老建築新使命，也是旅客進入溪口鄉的文化觀光旅遊服務諮詢站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言