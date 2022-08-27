嘉義溪口客家文化館今重啟開館 露出檜木屋頂飄香氛圍

營運多年的嘉義縣溪口客家文化館，因建築體樑柱出現多處裂損及漏水，鄉長孫維聰日前奔勞反應，經縣長翁章梁和立委陳明文協助，爭取客委會639萬修繕，今重啟開館，客委會主委楊長鎮說，溪口客家文化館帶動了客家意識與尋根的認同，令人感動。

溪口客家文化館前身為日式建築「舊衛生所」，鄉公所2008年整修閒置空間再利用，2009年10月開館，已辦理近千場客家主題展演活動與教育研習。今日由翁章梁、陳明文、楊長鎮、孫維聰、縣議員劉雅文和地方各界熱鬧慶祝開館，並舉辦「飛躍吧！溪客－2022慶開館」系列活動。

縣長翁章梁指出，嘉義縣很多聚落存在著客家血脈，客家後裔無論會不會講客家話，客家文化都在，客家文化館象徵客家人對文化與傳承的認同，尤其很多客家文化和精神具有正面價值，值得大家學習。

鄉公所指出，今天首度發表「源遠流敞溪口的血脈」紀錄片，以及溪口老照片特展，並從特展延伸「尋幽探訪」送好禮活動，讓民眾親臨老照片現場，感受溪口鄉獨特的人文氛圍樣貌。

鄉長孫維聰說，溪口客家文化館重新開館，透過多層次創新的展演規劃，帶給民眾溪口客家的新視界，完整呈現溪口「尋根溯源」與「族群融合」的當代特色，以嶄新樣貌歡迎民眾來溪口作客。