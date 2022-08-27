炎夏到竹崎親水公園戲水 今鄉長和孩童水槍對戰消暑樂

天氣炎熱快到竹崎親水公園戲水去，嘉義縣竹崎鄉公所今舉辦「嚐鮮玩水趣」與展售中心開幕活動，今年增建的公園展售中心讓遊客直呼：「超整潔，超貼心！」，鄉長曾亮哲和孩童進行水槍對戰，保有赤子之心，現場熱鬧非凡。

立法委員陳明文、鄉長曾亮哲及地方民意代表等出席剪綵典禮，竹崎鄉公所表示，今日特意將開幕典禮與嘉義縣人氣景點親水公園戲水區結合，舉辦「趣味水槍對抗賽」、「兒童氣墊樂園」，展售中心安排「闖關活動」，店家扮演關主與民眾進行小遊戲，勝利者可領取50元消費券，至展售中心消費。

竹崎親水公園戲水區為夏日消暑熱門景點，用來自淨水場乾淨水質，讓遊客慕名而來，今天鄉長曾亮哲和民眾進行水槍對戰，現場歡樂搞笑氛圍，讓大家消暑氣，鄉公所也邀請民眾組隊進行「水槍對抗賽」，將成語拆分4個字，固定在背，並貼上白紙保護，隨著水槍的攻擊顯示背心文字，收集正確的成語者，即可獲勝且參加者即贈送竹崎當季特產酪梨水果禮盒，第一名可獲得3000元禮券。

「一起活絡竹崎，讓竹崎亮起來！」陳明文表示，原本竹崎公園攤販在公園門口零散，經曾鄉長將其統整規畫展售中心，鄰近馬路及竹崎車站吸引遊客停留，帶動地方觀光產業發展。