疫後求職潮復甦 斗六徵才活動超過700人找工作

勞動部雲嘉南分署睽違2年，今在雲林科技大學雲泰表演廳舉辦實體徵才活動，上午8時許還未開始，場外已排滿人潮；分署長程泰運說，此次中型規模有5大產業、20家廠商釋出800個職缺，求職者達700人次。

程泰運表示，疫情爆發至今逐漸紓緩，雲林地區繼北港首場後，今由斗六就業中心舉辦第2場中型徵才活動，盼活絡經濟復甦後的工作機會，待業者也能藉機補充技能或參加職業訓練。

斗六就業中心主任廖家偉說，此次徵才廠商有製造業、食品業、科技業、紡織業及加油業，包括正新橡膠、巧新科技、義美食品、矽品精密工業、艾杰旭顯示玻璃、利勤實業、福懋科技等20家企業。

廖家偉表示，此次工程師、技術員、操作員、品管員、倉管員、國貿業務、會計專員、客服人員等超過5成職缺起薪3萬元以上，經常性薪資3至4萬元，願意輪班者最高薪資6萬元，吸引許多民眾排隊應徵。

廖家偉說，服務業受疫情影響，還未全然復甦，這次釋出職缺較少，不過有代收企業服務，求職者可依條件投遞22家企業職缺，薪資區間2萬5250元至3萬元，有意投入者可趁機參加職訓或培養專才，行業復甦後即可銜接工作機會。

雲嘉南分署說，9月2日朴子就業中心在棒棒積木飯店也將舉辦1場徵才，另持續辦理餐飲、汽車維修、美容餐飲、長照服務等職訓課程，中高齡、身障者等特定對象則可請領津貼，失業者有失業補助。