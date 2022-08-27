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疫後求職潮復甦 斗六徵才活動超過700人找工作

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六徵才活動有代收22家服務業職缺，薪資區間2萬5250元至3萬元。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六徵才活動有代收22家服務業職缺，薪資區間2萬5250元至3萬元。記者陳苡葳／攝影

勞動部雲嘉南分署睽違2年，今在雲林科技大學雲泰表演廳舉辦實體徵才活動，上午8時許還未開始，場外已排滿人潮；分署長程泰運說，此次中型規模有5大產業、20家廠商釋出800個職缺，求職者達700人次。

程泰運表示，疫情爆發至今逐漸紓緩，雲林地區繼北港首場後，今由斗六就業中心舉辦第2場中型徵才活動，盼活絡經濟復甦後的工作機會，待業者也能藉機補充技能或參加職業訓練。

斗六就業中心主任廖家偉說，此次徵才廠商有製造業、食品業、科技業、紡織業及加油業，包括正新橡膠、巧新科技、義美食品、矽品精密工業、艾杰旭顯示玻璃、利勤實業、福懋科技等20家企業。

廖家偉表示，此次工程師、技術員、操作員、品管員、倉管員、國貿業務、會計專員、客服人員等超過5成職缺起薪3萬元以上，經常性薪資3至4萬元，願意輪班者最高薪資6萬元，吸引許多民眾排隊應徵。

廖家偉說，服務業受疫情影響，還未全然復甦，這次釋出職缺較少，不過有代收企業服務，求職者可依條件投遞22家企業職缺，薪資區間2萬5250元至3萬元，有意投入者可趁機參加職訓或培養專才，行業復甦後即可銜接工作機會。

雲嘉南分署說，9月2日朴子就業中心在棒棒積木飯店也將舉辦1場徵才，另持續辦理餐飲、汽車維修、美容餐飲、長照服務等職訓課程，中高齡、身障者等特定對象則可請領津貼，失業者有失業補助。

22歲西螺鎮陳姓應屆畢業生今天到場求職，自資管系畢業的他，希望能留在家鄉工作，今瞄準資訊網管人員職缺投履歷，希望爭取起薪3萬5000元，邁出求職第一步；斗六就業服務中心說，疫情逐漸開放，未來規畫每月舉辦1場小型聯合徵才，並爭取明年就博會在斗六舉辦。

雲林斗六徵才活動廠商包括矽品精密工業等多家知名製造業大廠，許多求職者爭相投遞履歷。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六徵才活動廠商包括矽品精密工業等多家知名製造業大廠，許多求職者爭相投遞履歷。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六徵才活動現場提供履歷健檢服務，幫助求職者找出優勢條件，快速找到適合職缺。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六徵才活動現場提供履歷健檢服務，幫助求職者找出優勢條件，快速找到適合職缺。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六徵才活動現場展示「汽車噴漆與美容鍍膜班」、「漆作風格設計班」多項職業訓練成果。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六徵才活動現場展示「汽車噴漆與美容鍍膜班」、「漆作風格設計班」多項職業訓練成果。記者陳苡葳／攝影
勞動部雲嘉南分署今天在雲林科技大學雲泰表演廳舉辦實體徵才活動，吸引700多人到場求職。記者陳苡葳／攝影
勞動部雲嘉南分署今天在雲林科技大學雲泰表演廳舉辦實體徵才活動，吸引700多人到場求職。記者陳苡葳／攝影

斗六 求職 疫情

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