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影／台南新市農會「食農教育一起來」 親子百人同樂

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市農會辦「食農教育一起來」，各地親子百人同樂。記者周宗禎／攝影
台南新市農會辦「食農教育一起來」，各地親子百人同樂。記者周宗禎／攝影

台南市新市區農會今天舉辦「食農教育一起來」活動，各地親子上百人以新市在地青農生產的農產品作為食材，在遠東科大農場窯烤披薩，參與「親手做」的體驗教育。

遠東科大張美玲老師與學生教導利用毛豆打汁和米穀粉做成低卡披薩皮，再加入青農生產的食材和起司做成美味的披薩；將參與親子學習製作的披薩，以烤箱和窯烤兩種不同方式烤好，讓大家品嘗不同口感。蔬果杯則裝滿青農種植的高品質產品，呈現努力的成果。

下午活動安排芝麻大福DIY，體驗動手做大福的樂趣。現場還有青農市集展售，讓大家有機會吃得到也買得到，認同青農的理念同時也支持認同在地農業、地產地消，讓農業能永續經營。

新市農會表示，活動才公布在農會官網，瞬間就吸引大批民眾報名額滿；為增進活動趣味性，除有互動遊戲外更聘請專業老師指導學習攀岩，所有護具及場地設施都有定期安全檢查，讓遊客能安全盡情體驗，體育館也讓大家打羽球。

新市農會總幹事李美嬅表示，食農教育法通過後，許多政府機構、學校都在推行；農會與農民有近距離的接觸，體會生產者的辛苦，更希望讓消費者了解生產農民的生產理念和用心，同時也能買得放心、吃得安心，很感謝市政府農業局補助活動經費。

台南新市農會辦「食農教育一起來」，各地親子百人同樂。記者周宗禎／攝影
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台南新市農會辦「食農教育一起來」，各地親子百人同樂。記者周宗禎／攝影
台南新市農會辦「食農教育一起來」，各地親子百人同樂。記者周宗禎／攝影
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青農 農會 食農教育

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