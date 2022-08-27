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連2場地藏王聖誕同場 嘉市藍綠市長參選人互動冷沒交集

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前排右一）今出席地藏王聖誕千秋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排右一）今出席地藏王聖誕千秋。圖／嘉義市政府提供

今天地藏王菩薩聖誕，嘉義北嶽廟、九華山地藏庵上午分別辦恭祝菩薩聖誕千秋典禮，拚連任的國民黨嘉義市長黃敏惠、民進黨提名參選人李俊俋接連同場，不過座位各據一邊，兩人毫無打招呼及任何交集，民眾打趣稱「沒什麼選舉煙硝味」；兩人預計下午嘉市城隍廟的城隍夜巡活動會再同場。

黃敏惠上午8點先到北嶽廟，在主委及廟方人員陪同下，行上香、獻花、獻果等祭儀；接著前往九華山地藏庵擔任主祭官， 在法師誦經行迎佛儀後行上香禮，祈求國泰民安、風調雨順。李俊俋雖也有當主祭官，但都與黃敏惠錯開。

黃敏惠說，每年地藏王菩薩聖誕都是嘉市的地方盛典，感謝九華山地藏庵將贊普的大量供品化為愛心，協助更多地方上、甚至是全國的弱勢團體；李俊俋則未特別致詞。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，九華山地藏庵第10年獲得宗教團體興辦公益慈善績優單位表揚，每年8月初一的地藏王菩薩聖誕慶典，廟方也響應市政一同關懷弱勢團體，連年捐出上千份供品，為弱勢機構帶來公益物資；廟方也長期贊助嘉義女中舞蹈班經費，嘉女特別選在每年地藏王菩薩聖誕時，由舞蹈班獻跳祝壽舞，於古典中融入創新舞藝，至今已超過12年。

市府民政處表示，嘉市有3間主祀地藏王菩薩的廟宇，為九華山地藏庵、北嶽廟和南嶽廟。

嘉市長黃敏惠（前排左七）、民進黨嘉市長參選人李俊俋（前排右三）今同場出席地藏王聖誕千秋。圖／民眾提供
嘉市長黃敏惠（前排左七）、民進黨嘉市長參選人李俊俋（前排右三）今同場出席地藏王聖誕千秋。圖／民眾提供
嘉市長黃敏惠（前排右四）、民進黨嘉市長參選人李俊俋（前排右一）今同場出席地藏王聖誕千秋。圖／民眾提供
嘉市長黃敏惠（前排右四）、民進黨嘉市長參選人李俊俋（前排右一）今同場出席地藏王聖誕千秋。圖／民眾提供
嘉義市長黃敏惠（後排右四）今出席地藏王聖誕千秋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（後排右四）今出席地藏王聖誕千秋。圖／嘉義市政府提供
民進黨嘉市長參選人李俊俋（前）今出席地藏王聖誕千秋。圖／李俊俋提供
民進黨嘉市長參選人李俊俋（前）今出席地藏王聖誕千秋。圖／李俊俋提供
民進黨嘉市長參選人李俊俋（右二）今出席地藏王聖誕千秋。圖／李俊俋提供
民進黨嘉市長參選人李俊俋（右二）今出席地藏王聖誕千秋。圖／李俊俋提供

黃敏惠 李俊俋 嘉義 2022大選

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