台南六甲公所推「寺廟書籤」區長題詩展現在地廟宇之美

台南市六甲區長陳啓榮、退休人員蔡蕙璟及公所團隊設計「寺廟書籤」，用蔡蕙璟手繪色鉛筆寺廟畫為底圖結合陳啓榮詩文，藉圖片與詩文意境引領民眾體會六甲區寺廟之美，藝術推廣六甲觀光、宣導寺廟優質化。

明晚7點秀琴歌劇團將在六甲保安宮（珊瑚路17巷4號）演出，為鄉親帶來傳統結合創新的戲曲「燒餅皇帝」；六甲區公所發行的寺廟書籤將贈送給入場前200名觀眾，鼓勵大家來看戲。

市府民政局姜淋煌局長說，藝術的影響濳移默化的，繪畫吸引目光，詩句饒富內容，很多小創意都可以有大影響。陳啓榮區長對圖文並茂「寺廟書籤」的發想，藉藝文傳承老廟信仰，六甲老廟均有深厚的文化藝術價值，更希望國人多來六甲踩踏認識這些經典古廟。

他說，市長黃偉哲肯定六甲區公所發行精緻的色鉛筆畫，搭配情境詩句，創作在有限空間的書籤裡，卻有「詩中有畫，畫中有詩」的無限發展，溫暖又療癒，很有紀念及使用價值，也增添文化古都的底蘊與繽紛。