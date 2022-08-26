昌明客製口罩提撥善款助學 顧健康又兼做愛心
開學在即，許多貧困家庭仍憂心孩子註冊和生活費用，台灣世界展望會為不讓孩子中斷上學路，獲雲林在地企業、口罩國家隊之一的昌明生技公司的協助，設計兩款公益口罩販售，每月提撥捐款共計12萬元，今天更邀請雲林7名學生參訪工廠，感謝昌明公司為大家顧健康並扶濟弱勢。
幾位弱勢學生首度參訪口罩工廠，了解口罩生產流程及防疫口罩的重要性，同時提早體驗職場與善心關懷的連結，期待將來努力成為一個有善心的企業家。
升高三的「阿愷」成績優異，是奶奶引以為傲的孫兒，他父親病逝、母親離去，全靠奶奶一手拉拔長大，四年前奶奶罹患失智症，他和姊姊細心照顧奶奶，後來奶奶也不幸病逝，他和姊姊相依為命，兩姊弟很上進，他立志考國立大學，朝自己夢想前進。
昌明總經理鄭家和表示，該公司提供優良口罩產品給消費者，並重視口罩回收環保再生相關議題，這次透過與世界展望會的公益合作，推出客製公益口罩並進行提撥捐款助學，讓消費者購買口罩兼做愛心，意義深遠。
台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯感謝昌明公司率先提撥捐款支持，陪伴雲林弱勢家庭學童求學路上不孤單。社會角落兒少需要被看見與關懷，希望更多企業能加入「國內助學行動」，愛心專線（05）2310379分機102。
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