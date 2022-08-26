昌明客製口罩提撥善款助學 顧健康又兼做愛心

開學在即，許多貧困家庭仍憂心孩子註冊和生活費用，台灣世界展望會為不讓孩子中斷上學路，獲雲林在地企業、口罩國家隊之一的昌明生技公司的協助，設計兩款公益口罩販售，每月提撥捐款共計12萬元，今天更邀請雲林7名學生參訪工廠，感謝昌明公司為大家顧健康並扶濟弱勢。

幾位弱勢學生首度參訪口罩工廠，了解口罩生產流程及防疫口罩的重要性，同時提早體驗職場與善心關懷的連結，期待將來努力成為一個有善心的企業家。

升高三的「阿愷」成績優異，是奶奶引以為傲的孫兒，他父親病逝、母親離去，全靠奶奶一手拉拔長大，四年前奶奶罹患失智症，他和姊姊細心照顧奶奶，後來奶奶也不幸病逝，他和姊姊相依為命，兩姊弟很上進，他立志考國立大學，朝自己夢想前進。

昌明總經理鄭家和表示，該公司提供優良口罩產品給消費者，並重視口罩回收環保再生相關議題，這次透過與世界展望會的公益合作，推出客製公益口罩並進行提撥捐款助學，讓消費者購買口罩兼做愛心，意義深遠。