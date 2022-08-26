快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

昌明客製口罩提撥善款助學 顧健康又兼做愛心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
昌明生物科技鄭家和總經理（左）客製公益口罩提撥捐款，幫助弱勢學生求學。記者蔡維斌／攝影
昌明生物科技鄭家和總經理（左）客製公益口罩提撥捐款，幫助弱勢學生求學。記者蔡維斌／攝影

開學在即，許多貧困家庭仍憂心孩子註冊和生活費用，台灣世界展望會為不讓孩子中斷上學路，獲雲林在地企業、口罩國家隊之一的昌明生技公司的協助，設計兩款公益口罩販售，每月提撥捐款共計12萬元，今天更邀請雲林7名學生參訪工廠，感謝昌明公司為大家顧健康並扶濟弱勢。

幾位弱勢學生首度參訪口罩工廠，了解口罩生產流程及防疫口罩的重要性，同時提早體驗職場與善心關懷的連結，期待將來努力成為一個有善心的企業家。

升高三的「阿愷」成績優異，是奶奶引以為傲的孫兒，他父親病逝、母親離去，全靠奶奶一手拉拔長大，四年前奶奶罹患失智症，他和姊姊細心照顧奶奶，後來奶奶也不幸病逝，他和姊姊相依為命，兩姊弟很上進，他立志考國立大學，朝自己夢想前進。

昌明總經理鄭家和表示，該公司提供優良口罩產品給消費者，並重視口罩回收環保再生相關議題，這次透過與世界展望會的公益合作，推出客製公益口罩並進行提撥捐款助學，讓消費者購買口罩兼做愛心，意義深遠。

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯感謝昌明公司率先提撥捐款支持，陪伴雲林弱勢家庭學童求學路上不孤單。社會角落兒少需要被看見與關懷，希望更多企業能加入「國內助學行動」，愛心專線（05）2310379分機102。

昌明生物科技鄭家和總經理(後排左二)帶領台灣世界展望會孩子參訪口罩製程。記者蔡維斌／攝影
昌明生物科技鄭家和總經理(後排左二)帶領台灣世界展望會孩子參訪口罩製程。記者蔡維斌／攝影
昌明生技客製公益口罩，提撥捐款愛心助學，台灣世界展望會呼籲各界匯聚愛心一起加入助學行列。記者蔡維斌／攝影
昌明生技客製公益口罩，提撥捐款愛心助學，台灣世界展望會呼籲各界匯聚愛心一起加入助學行列。記者蔡維斌／攝影

口罩 奶奶 捐款

延伸閱讀

雲林首條「國家級」外環道 北港特1號道路即將完工

鄭運鵬首場市場掃街在楊梅 首曝光主視覺口罩

中國大陸女排亞洲盃出戰伊朗竟戴口罩上場！網路罵聲一片

日月潭泳渡1萬8709人參賽 選手需完成兩件事才能下水

相關新聞

沙崙醫療園區 黃偉哲：盡快動工

台南市南關線地區高鐵特定區發展快速，但仍缺大型醫院，議員昨質詢關切進度，市長黃偉哲說，原規畫在沙崙設市立醫院，現在中央接...

台南托育獎勵輸5都 研議發獎金

台南人口連續5年負成長，出生率6都倒數第1，議員質詢指連托育獎勵政策也輸其他5都，桃園市每樣托育獎勵金都有，台南卻無，要...

城隍夜巡首次炸寒單 黃敏惠、李俊俋抬轎 被王美惠隔開

嘉義市城隍廟農曆8月1日「城隍夜巡諸羅城」首次結合台東炸寒單，拚連任的國民黨市長黃敏惠、民進黨提名市長參選人李俊俋今天同...

嘉義溪口客家文化館今重啟開館 露出檜木屋頂飄香氛圍

營運多年的嘉義縣溪口客家文化館，因建築體樑柱出現多處裂損及漏水，鄉長孫維聰日前奔勞反應，經縣長翁章梁和立委陳明文協助，爭...

快報名！口湖風物之旅海產呷免驚 可愛魚頭小包更搶手

雲林縣口湖鄉公所結合在地產業，9月9日在該鄉有「小日月潭」之稱的椬梧滯洪池舉辦口湖風物之旅，2千份文蛤海鮮粥呷免驚，還有...

炎夏到竹崎親水公園戲水 今鄉長和孩童水槍對戰消暑樂

天氣炎熱快到竹崎親水公園戲水去，嘉義縣竹崎鄉公所今舉辦「嚐鮮玩水趣」與展售中心開幕活動，今年增建的公園展售中心讓遊客直呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。