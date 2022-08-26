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雲林首條「國家級」外環道 北港特1號道路即將完工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國（右二）允諾將來會全力爭取第2期工程早日開工。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國（右二）允諾將來會全力爭取第2期工程早日開工。記者蔡維斌／攝影

為紓解雲林北港鎮宗教觀光區交通，新開闢特1號道路第1期約5.8億元工程，109年開工已接近完工，路寬40米不僅是雲林最寬敞道路且管線全面地下化，由於工程由營建署發包施工，將成為雲林第1條「國家級」示範外環道，立委劉建國和蘇治芬允諾將會盡速爭取辦理第2期工程並引進產業園區，帶動大北港地區發展。

北港特1號道路工程說明會今天由北港鎮前鎮長張勝智、縣議員蔡岳儒主持，蘇治芬、劉建國邀請營建署道路組長張之明等人就目前施工進度進行說明，吸引大批民眾、居民聆聽並就工程相關問題與營建署官員溝通。

營建署工程隊長黃永興指出，該道路全長約3.8公里分兩期施工，貫穿北港所有主要聯外道路包括雲145、台19、雲155及雲164線等公路，第1期109年開工目前已完成83%，包括土地徵收總工程費達5.8億元，路寬40米4線道，所有管線全地下化，美化的分隔島和人行、慢車道，將成為雲林第1條示範外環道。

張勝智等人指出，該路不僅紓解北港進香旺季交通，因鄰近醫院並連接北港溪，兼具防災救災及醫療功能，大北港地區重要交通樞紐，尤其栽種開花的路樹，更將成為公路休閒據點，預計今年底完工通車。

蘇治芬說，該路是由營建署直接發包施工，可說是「國家級」外環道，目前開闢到雲155線，第2期約2公里將接到164線，包括徵地總工程費約需5.5億元，全線一旦貫通，對推動北港產業園區助益良多，期待2期工程能順利進行。

劉建國也以古坑高速公路側車道為例，指地方徵地緩慢，使萬事俱備的主工程拖延兩年仍無法開工，因此他允諾將來會把特1道納入雲林生活圈計畫，全力配合爭取2期工程早日開工，完成北港交通網最後一塊拼圖，打通大北港地區交通任督二脈，帶動發展。

雲林縣北港鎮新開闢的特1號道第一期工程斥資5億多即將完工，參加施工說明會的民眾都希望全線早日完工通車，改善北港交通網。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮新開闢的特1號道第一期工程斥資5億多即將完工，參加施工說明會的民眾都希望全線早日完工通車，改善北港交通網。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮新開闢的特1號道第一期工程斥資5億多即將完工，這也是北港近年來最大交通建設，施工說明會吸引大批民眾前往關切。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮新開闢的特1號道第一期工程斥資5億多即將完工，這也是北港近年來最大交通建設，施工說明會吸引大批民眾前往關切。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮新開闢的特1號道第一期工程斥資5億多即將完工，路貫穿所有聯外道路，被譽為「國家級」示範外環道。記者蔡維斌／攝影
雲林縣北港鎮新開闢的特1號道第一期工程斥資5億多即將完工，路貫穿所有聯外道路，被譽為「國家級」示範外環道。記者蔡維斌／攝影

北港 雲林 劉建國

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