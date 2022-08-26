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影／雲林「萬歲團」不輸少年郎 室內運動會拚體力

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
長庚科大健康促進團隊深入雲林縣社區，帶動長者體適能、健康老化。記者陳苡葳／攝影
長庚科大健康促進團隊深入雲林縣社區，帶動長者體適能、健康老化。記者陳苡葳／攝影

疫情正規化後，長者終能恢復如常走進社區，台塑企業與長庚科技大學合作，深入六輕廠區鄰近7鄉鎮社區指導健康促進活動，今在斗六舉辦室內運動會展現成果，10個社區近百名、超過1.9萬歲長者齊聚競技闖關，展現體力、健康老化。

台塑企業今年第5年提供麥寮、台西2鄉居民健康檢查，也推動崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化等5鄉居民疾病預防篩檢，雲林長庚醫院院長黃東榮說，社區健康照護中心至今已服務83村、5.7萬人次。

台塑六輕麥寮管理處協理蔡建樑說，為此成立健康關懷團隊，到府服務實施家庭健康評估，針對被篩檢出疾病陽性患者持續追蹤管理，曾有一名90歲林姓長者認為年事已高拒絕治療，經長達1年溝通，終於入院且治癒，家人與管理師都為他開心。

長庚科大健康促進團隊規畫長期體適能計畫，帶領社區長者健康飲食、適宜活動，從日常活動的據點開始實踐，長者今天活潑現技，如快手疊杯、傳送呼拉圈、樂齡保齡球、躺坐立跑步、腰力滾水瓶等，展現不輸年輕人的體力。

長庚 六輕 患者

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