馬兒陪伴樂齡長者不孤單 豐富長輩生命

嘉義市幸福山丘馬場老闆陸海鎮，每2周將2匹馬兒Lulu及乖乖小心翼翼地載送至市衛生局旁樂齡健康訓練場，讓長者透過與馬兒互動享受馬術運動的樂趣，豐富長輩的生命；市長黃敏惠表示，讓長輩和馬兒可以近距離互動，增加長輩自信也放鬆心情。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，行政院主計總處統計2020年民眾平均壽命為81.3歲，但「健康平均餘命」為73.3 歲，代表人一生將近8年是處於不健康、失能的狀態中，為支持長輩社會參與，延緩長輩失能，嘉義市以「活躍老化」模範國家芬蘭的老人遊樂園為藍圖，2019年建置樂齡健康訓練場，做為實踐高齡友善城市核心價值的示範基地，榮獲高齡友善城市創新獎第一名，也深受社區長輩好評。

市長黃敏惠表示，衛生局一直致力於開發多元創意服務，讓長輩願意走出來參加活動，從健康運動、騎馬場到一起種菜、烹調，不僅強健身體，更照顧到心靈層面，看著長輩們走出家庭，外出交朋友、和馬兒互動，心中充滿感動。感謝老闆陸海鎮及其馬術團隊一路陪伴長輩，讓長輩和馬兒可以近距離的互動，透過騎馬、餵馬及摸摸馬毛等互動，增加長輩自信也放鬆心情，這便是寵物撫慰最重要的精神。

樂齡健康訓練場除了馬場及健康運動外，也引導長輩願意走出自己的小世界，融入群體與人互動，與所有長輩一同種菜、種水果，還把自家有的菜苗及水果苗帶來種植並分享獨門養成秘方；健康訓練場已成為一個長輩身心放鬆的好所在。