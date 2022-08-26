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馬兒陪伴樂齡長者不孤單 豐富長輩生命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠頒發感謝狀給幸福山丘馬場。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠頒發感謝狀給幸福山丘馬場。圖／嘉義市政府提供

嘉義市幸福山丘馬場老闆陸海鎮，每2周將2匹馬兒Lulu及乖乖小心翼翼地載送至市衛生局旁樂齡健康訓練場，讓長者透過與馬兒互動享受馬術運動的樂趣，豐富長輩的生命；市長黃敏惠表示，讓長輩和馬兒可以近距離互動，增加長輩自信也放鬆心情。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，行政院主計總處統計2020年民眾平均壽命為81.3歲，但「健康平均餘命」為73.3 歲，代表人一生將近8年是處於不健康、失能的狀態中，為支持長輩社會參與，延緩長輩失能，嘉義市以「活躍老化」模範國家芬蘭的老人遊樂園為藍圖，2019年建置樂齡健康訓練場，做為實踐高齡友善城市核心價值的示範基地，榮獲高齡友善城市創新獎第一名，也深受社區長輩好評。

市長黃敏惠表示，衛生局一直致力於開發多元創意服務，讓長輩願意走出來參加活動，從健康運動、騎馬場到一起種菜、烹調，不僅強健身體，更照顧到心靈層面，看著長輩們走出家庭，外出交朋友、和馬兒互動，心中充滿感動。感謝老闆陸海鎮及其馬術團隊一路陪伴長輩，讓長輩和馬兒可以近距離的互動，透過騎馬、餵馬及摸摸馬毛等互動，增加長輩自信也放鬆心情，這便是寵物撫慰最重要的精神。

樂齡健康訓練場除了馬場及健康運動外，也引導長輩願意走出自己的小世界，融入群體與人互動，與所有長輩一同種菜、種水果，還把自家有的菜苗及水果苗帶來種植並分享獨門養成秘方；健康訓練場已成為一個長輩身心放鬆的好所在。

目前嘉義市有6個場域設立樂齡健康運動據點（精忠新城向日小站、經國新城常樂園、祈樂園、西門教會、嘉義公園棒球場旁及北香湖公園），都有物理治療師定期為參與長輩進行相關體適能檢測評估，統計至今年6月止，共辦理1千145場訓練活動、參與長輩超過千人及2萬人次，發現訓練1年者進步幅度比訓練3個月者更顯著，甚至2倍以上，也因此長輩們覺得身體變健康、腳步變輕、走得更遠也不害怕跌倒摔傷。

「樂齡運動促健康 馬兒陪伴不孤單」大合照。圖／嘉義市政府提供
「樂齡運動促健康 馬兒陪伴不孤單」大合照。圖／嘉義市政府提供
「樂齡運動促健康 馬兒陪伴不孤單」大合照。圖／嘉義市政府提供
「樂齡運動促健康 馬兒陪伴不孤單」大合照。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠體驗騎馬。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠體驗騎馬。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠贈送蛋糕給小馬LuLu。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠贈送蛋糕給小馬LuLu。圖／嘉義市政府提供

衛生局 嘉義

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