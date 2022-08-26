刷新金氏世界紀錄！光織影舞1520顆太陽能燈具創紀錄

嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展，當中「新月漫遊」展區除了最大蛋黃酥漂在湖中，還設置1520顆太陽能燈具，經金氏世界紀錄團隊宣布刷新「最大規模的太陽能燈展示」紀錄，打破2019年澳洲南部高地植物園1239顆的紀錄。嘉義市長黃敏惠邀請全台民眾，一同來體驗前所未見的光影之美。

上週六在北香湖公園閃耀登場的光織影舞，首日便湧入超過6萬人次旅客慕名參觀。「新月漫遊」展區設計獨特的流光新月造型飄浮在北香湖中，號稱地表最大蛋黃酥，加上1520顆太陽能燈具點綴，是今年光織影舞的標誌性作品。今天嘉義市政府宣布，「新月漫遊」成功以「最大規模的太陽能燈展示」（Largest display of solar lanterns），刷新高懸3年的金氏世界紀錄™稱號。

嘉義市長黃敏惠表示，「新月漫遊」作品不僅首次讓旅客走入湖中，以低於平地的視角欣賞「地表最大蛋黃酥」，其中妝點的「+1520」顆太陽能燈具，諧音恰似「嘉義我愛你」，成功打破金氏世界紀錄™稱號，創造「屬於嘉義市的世界之最」。

「光織影舞」自2020年首次舉辦即獲得「2020美國紐約設計獎」及「2021美國MUSE國際設計獎」雙項國際設計大獎，今更榮獲金氏世界紀錄官方認證，代表「光織影舞」不僅成為台灣指標性的觀光品牌，更已邁向國際化。

「新月漫遊」作品由嘉義市政府攜手浩汎國際股份有限公司、國立台南藝術大學建築所B GROUP共同完成，金氏世界紀錄官方正式宣布由嘉義市政府團隊於2022年7月29日於台灣嘉義市成功刷新「最大規模的太陽能燈展示」（Largest display of solar lanterns）金氏世界紀錄，一舉打破2019年由澳洲南部高地植物園所保持1239顆太陽能燈展示之紀錄。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，今年光織影舞首創「元宇宙旅遊故事」主題，結合數位科技規劃8大展區的光影藝術作品，營造如未來科幻世界的聲光效果，璀璨燈光與湖水相互輝映，夢幻場景更讓北香湖公園成為近日嘉義市最熱門的打卡景點。如今又從國際傳來佳績，這項金氏世界紀錄榮譽乘載著所有嘉義市民滿滿的愛與祝福，每一顆太陽能燈都代表溫暖，希望能透過光影藝術的魔幻力量，在疫情期間撫慰療癒每一位參訪旅客的心靈。