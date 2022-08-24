嘉市府扶植地方特色產業 顯現「小城市‧大創新」魅力

嘉義市政府針對技術提升、數位轉型接受中小企業主提案的地方產業創新研發推動計畫，共有11家業者完成計畫，今天於市府舉辦成果展，顯現「小城市‧大創新」的企業精神；今年再投入700萬元，同樣補助11家廠商，期望可以透過扶植嘉義市特色產業，增添城市魅力。嘉義市長黃敏惠表示，創新才能創造轉機，傳統產業因創意而變得有新意！

嘉義市政府表示，對於企業經營的技術提升以及服務轉型近年來成果豐碩，從創業輔導到資金媒合，從店面改造到服務流程創新，都透過各種計畫直接將專家學者的專業知能以及設計力導入各個計畫。其中嘉義市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）主要針對技術提升、數位轉型接受中小企業主競爭提案，去年共有11家業者完成計畫，今天在市府中庭舉辦年度成果展。

11家業者中，元翊設計工程有限公司連結木業文化，規劃相關學習實體空間與木材文化的體驗學習營；亞迦國際開發企業社則是因應疫情宅經濟的興起，推出富含趣味性的DIY麵包製作素材包；奇翰電子科技公司設計出新形態多功能電子看板系統，使生產過程中的相關訊號與數據可以被更有效地收集，市場詢問度已更上一層樓。

市長黃敏惠表示，創新才能創造轉機，傳統產業也可以因為創意而變得有新意。經11家業者精彩分享，感受到用心與努力，不僅將產品融入嘉義市的特有的元素、串聯產官學研的資源，面對經濟、疫情等挑戰，仍創新突破，打造獨一無二的品牌。

建設處長田長沛表示，地方產業創新研發推動計畫4年來，培育了47家中小型企業，累積補助金額達2千8百萬元，創造出的總產值超過1.5億元以上，各項數據都證明市府長年以來積極推動產業創新的決心。嘉義市政府期望在產業發展中扮演一個中心點的角色，不僅提供了業者一個展現成果的大舞台，更投入了多項輔導資源，建立起不同產業間的溝通橋樑。