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台南市第一處精神疾病患者團體家屋 昨天東區啟用

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市第一處針對精神疾病患者的團體家屋昨天在東區揭幕。圖／衛生局提供
台南市第一處針對精神疾病患者的團體家屋昨天在東區揭幕。圖／衛生局提供

台南市第一個針對精神疾病患者的團體家屋「友窩」昨天揭牌，位在東區南紡購物中心附近，地段精華，衛生局表示，友窩主要是提供給病情穩定、有工作的患者，家庭式的居住環境，目前有5人入住，像家人般彼此照顧，讓患者離正常生活又跨進一大步。

衛生局表示，目前精神疾病患者的收治大多是醫院及機構型，但事實上有的患者病情穩定、也有工作能力，並不適合住在醫院及機構裡，衛生福利部積極推動患者進入社區復健，不僅可減緩機構壓，也能讓社區裡的患者有就近照顧的地方。

台南市目前共有12處的社區康復之家（住宿型）及3家社區復健中心（日照型），其中每一處的康復之家平均可以容納30名患者，內有護理師、社工及24小時的管理員，設立地點大多在比較偏僻區域，行政區則涵蓋安南、安平、新化、學甲及麻豆等。

台南市在2013年時，曾有業者希望在北區設立康復之家，但遭到附近居民的強烈反對，雖然取得衛生局的設立許可，最後仍未能設立，衛生局表示，在人口密集的社區裡設立，有其困難，近年業者都朝向人口較少的地點，遭遇的反彈就相對減低，但業者仍需持續與居民溝通，才有機會讓患者融入社區裡。

衛生局心理健康科表示，全市第一處友窩是由衛生福利部嘉南療養院附設樂禾康復之家設立，因為希望地點能夠有別於康復之家大多在偏僻處，能在市中心裡，方便患者就業與社區互動，尋找地點時也頗費工夫，有的房東聽說要給精神疾病患者居住就馬上拒絕，但最後遇到一名有佛心的房東，不僅同意出租，還把租金打折，目前5名女性患者居住，其中4人是思覺失調患者、1人為躁鬰症患者，對於能夠獨立在外生活都很開心。

心健科表示，過去在南部地區都沒有針對精神疾病患者的團體家屋，在衛福部的推動下，未來各縣市可能慢慢會設立，但因為擔心遭到居民反彈，設立的過程都很低調，台南市未來也會逐漸增加友窩的數量，但可能以一年一處的速度進行。

衛生局表示，有別於精神復健機構團體管理模式，友窩提供精神康復者多元居住選擇，透過支持性服務、生活補助、就業培力及轉銜服務、社區居住方案等，建立個案自主生活能力，並藉由家屬及友伴團體，減少家庭照顧者負擔、提升人際支持，加強社區認同。

服務對象為18歲以上，60歲以下，有社區生活需求之精神康復者，症狀穩定、可持續接受精神科門診治療且具復健動機，能執行復健計畫或可獨立外出工作者，可電洽廖若亘社會工作師，連絡電話:06-2679751分機5807，由專業人員進行評估後媒合服務。

台南市第一處針對精神疾病患者的團體家屋昨天在東區揭幕。圖／衛生局提供
台南市第一處針對精神疾病患者的團體家屋昨天在東區揭幕。圖／衛生局提供
台南市第一處針對精神疾病患者的團體家屋昨天在東區揭幕。圖／衛生局提供
台南市第一處針對精神疾病患者的團體家屋昨天在東區揭幕。圖／衛生局提供

患者 衛生局 復健

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