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國中小助學金1人2萬元創雲林新高 建研會助學1次給足

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
建研會長周伯良（左三）頒助學金每人兩萬元給雲林國小中優秀新住民學子。記者蔡維斌／攝影
建研會長周伯良（左三）頒助學金每人兩萬元給雲林國小中優秀新住民學子。記者蔡維斌／攝影

為鼓勵更多優秀新住民學生勤學向上，中華民國工商建設研究會（建研會）在1天內募集120餘萬元，今天頒發「用愛培力建研之子」助學金，每人2萬元給雲嘉地區60多名新住民學子，1人2萬元也創下雲林單筆核發最高的個人助學金，建研會強調「更在地、更國際」，期待新住民能為台灣未來創出一片天。

雲林縣四湖、台西、水林、虎尾等多所國中小學，經嚴格評選，共推薦21名優秀新住民學生獲獎，今天齊聚四湖鄉飛沙國中頒獎，從中穿針引線的雲林縣副議長蘇俊豪、建研會中區聯誼會長周伯良、主委黃彥富、總會長林麥升等人親赴頒獎，多位家長到場觀禮，看見孩子受獎，喜悅之情全寫在臉上。

建研會長周伯良指出，一般視新住民為弱勢，其實新住民與生俱來就會兩種以上的語言，強過一般學生，所以設立「用愛培力建研之子」助學金，主要希望鼓勵這些孩子勤學並發揮正能量，讓台灣「更在地、更國際」，不能輸在起跑點，攜手共創美好未來。

由於一般國中小助學金多半3千或5千元，建研會今天頒發每人2萬元，創下雲林單筆個人助學金最高記錄，周伯良說，愛要一次給得夠，來自工商界的建研會成員都很熱血，這次要發助學金，不出一天就募集120多萬元，將發給雲嘉地區60多名新住民學子，讓他們無後顧之憂專心讀書。

副議長蘇俊豪也舉國內新住民成功案例，鼓勵孩子千萬不可妄自菲薄，只要肯學將來必有前途，甚至可為台灣奉獻專長與心力，創造更美好的台灣。雲林縣教育處邱孝文感謝建研會為社會啟動善的循環。

飛沙國中學生林美鳳，母親越南籍，家中經營便當店，她個性活潑懂事，勤學上進，功課好又勤練管樂，平時幫忙家務照顧幼妹，是大人眼中貼心好孩子。四湖國中吳易澄的媽媽越南籍，父母北上謀生，他和弟弟跟著祖父母生活，他品學兼優，更是棒球隊員還為學校打出全國聯賽第4名佳績。台西國中丁宥勻個性獨立自主，成績優秀樂於助人，是老師不可多得的好幫手。

他們接下兩萬元助學金，說這是一生中拿到最高額獎金，一定會善用更加用功，不讓大家失望。

雲林縣副議長蘇俊豪頒發高額助學金給新住民學子，並當場鼓勵他們發揮正能量，勤學努力創造好將來。記者蔡維斌／攝影
雲林縣副議長蘇俊豪頒發高額助學金給新住民學子，並當場鼓勵他們發揮正能量，勤學努力創造好將來。記者蔡維斌／攝影
建研會長周伯良（左）頒助學金每人兩萬元給雲林國小中優秀新住民學子。記者蔡維斌／攝影
建研會長周伯良（左）頒助學金每人兩萬元給雲林國小中優秀新住民學子。記者蔡維斌／攝影
建研會頒助學金每人兩萬元給雲林國小中優秀新住民學子，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
建研會頒助學金每人兩萬元給雲林國小中優秀新住民學子，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

新住民 雲林 越南

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