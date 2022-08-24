史賓賽智能生醫捐防疫醫療物資 助國民黨關懷弱勢

國內新冠疫情持續，本土BA.5案例逐漸增加，史賓賽智能生醫科技董事長王冠斌透過市議員參選人童小芸引薦，今捐贈國民黨台南市黨部防疫物資，市黨部主委林進旺感謝史賓賽智能生醫拋磚引玉，與國民黨一起攜手抗疫擴大關懷。

林進旺表示，據中央疫情指揮中心推估，BA.5疫情可能在8月底或9月初開始升溫，6都疫情出現反轉攀升警訊，由於9月即將開學，國人及境外生返台入境需求增加，更需大家一起團結抗疫。對於各界的愛心，秉持取之於社會、用之於社會的精神，市黨部會持續協助，需要幫助的弱勢家庭及民眾，帶給這些市民關懷與溫暖，讓防疫更落實。

王冠斌說，這次是史賓賽智能生醫及得寶生態科技董事長林滿足，一起發起捐贈醫療行動，盼能協力各團體，提早作更超前署的任務。

他說，因疫情關係，對於以往專注在N95口罩製造及相關醫療材料發展的理念，研發團隊一路努力及突破，不斷的獲得醫界、政府機構及團體的肯定，此次捐贈N95及醫療口罩、隔離衣、快篩試劑等醫療物資，期盼將小愛送到每個角落，讓台南更溫暖，台灣處處都有愛。

童小芸表示，台灣社會有不同需要，服務團隊願將公益對象，擴大到需要關懷的各種事務上，幫助更多需要協助的弱勢家庭及民眾，而他的公益行腳也將會持續下去，把民間資源整合起來，希望透過自己一點微小的力量，與眾人合作來幫助更多弱勢族群，以實際行動走入到有需要幫助的地方。