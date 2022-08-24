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台塑和紅十字會秋節送暖 把愛送到雲彰千餘戶家庭

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台塑合紅十字會把愛送到家並提供弱勢照護諮詢服務，讓一千多戶弱勢家庭提前慶中秋。記者蔡維斌／攝影
台塑合紅十字會把愛送到家並提供弱勢照護諮詢服務，讓一千多戶弱勢家庭提前慶中秋。記者蔡維斌／攝影

中秋節前夕，台塑企業的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞、台化等公司今天提前秋節送暖，共同捐贈麥寮廠區鄰近7鄉的1330戶低收入戶，每戶3000元關懷慰問金及台塑生醫禮盒，並結合紅十字會展開長達7天的關懷慰問行動，祝福每家戶秋節快樂，受惠戶感謝台塑的用心，讓他們擁有溫馨佳節。

雲林紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、博愛志工隊與企業專人，今天結合台塑企業代表麥寮管理部協理蔡建樑，到麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等七鄉展開關懷慰問，親自把秋節禮金和禮盒送到弱勢家戶，每個人接過禮品無不心頭暖烘烘，感謝台塑把愛送到家。

紅十字會專業人員也藉訪行之便，提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷列車加乘溫暖。蔡建樑指出，秋節月圓人團圓的盼念總令人期待，但隨著高齡化，加上因疫情衝擊下，弱勢家庭光為了張羅三餐而奔波，無形中沖淡了秋節的暖意，在節慶氣氛漸趨淡薄之際，更張顯了關懷行動的意義和溫馨。

2011年起「台塑企業暨勤勞基金會」辦理三節低收入關懷不曾間斷，台塑企業對麥寮廠區鄰近鄉鎮提供實質回饋，不遺餘力。今年更結合紅十字會長照專業人員共同關懷慰問，提供照顧諮詢或轉介服務，降低弱勢家庭福利資訊落差，多元照護弱勢，讓企業暖流成為善的循環。

台塑合紅十字會把愛送到家並提供弱勢照護諮詢服務，讓一千多戶弱勢家庭提前慶中秋。記者蔡維斌／攝影
台塑合紅十字會把愛送到家並提供弱勢照護諮詢服務，讓一千多戶弱勢家庭提前慶中秋。記者蔡維斌／攝影

紅十字會 弱勢家庭 中秋節

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