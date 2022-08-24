午後雷陣雨水庫進帳 等不到颱風台南市府籲節水

8月迄今台南地區多次午後雷陣雨進補，曾文等水庫蓄水量回升，台南市政府說，迄未颱風過境帶來更豐沛降雨，呼籲市民仍持續節約用水因應。

台南市政府水利局說，截至8月22日，曾文、烏山頭、南化及白河等主要水庫蓄水量約為4億1300萬立方公尺，合併蓄水率約59.7 %。

水利局說，依據水利署南區水資源局統計，曾文水庫集水區7月累積降雨量僅為歷年同期平均33％，幸8月連日午後雷陣雨，主要水庫均有明顯水量挹注。

統計8月1日至22日曾文水庫累積入流量7486萬立方公尺，烏山頭水庫1883萬立方公尺，南化水庫2959萬立方公尺，南化水庫幾近滿庫，與近年同期相比蓄水量約略相同。

曾文-烏山頭水庫合併蓄水量3億1340萬立方公尺，雖較去年減少約2.5億立方公尺，但比前年同期2.19億立方公尺，多出約9440萬立方公尺，水利署評估，可穩定供應民生及產業用水至11月。

水利局說，正值二期作持續供灌期間，市府與農田水利署嘉南管理處等單位密切掌握氣象資訊，監控降雨量及適時調節灌溉水量，統計至7月底已節約供灌約5200萬立方公尺。

市府水利局表示，後續觀察重點為8月下旬之後是否還有颱風或其環流會為台南地區帶來降雨，水情方面除掌握各水庫蓄水量外，也關注二期作供灌水量，並呼籲市民持續節水以未雨綢繆。

水利局說，目前安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德及安南等6座水資源回收中心皆設有取水點，每日供應1萬6800噸經過二級處理的放流水，可用於街道水抑制揚塵、路樹澆灌、緊急消防用水等用途，歡迎有用水需求的機關、民眾多加利用。