嘉市府推4千萬團客補助條件曝光 力推來看光織影舞

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府推4000萬團體旅遊補助，由旅遊業者申請，市府推薦可安排到北香湖公園欣賞光織影舞展。圖／嘉義市政府提供
嘉市府推4000萬團體旅遊補助，由旅遊業者申請，市府推薦可安排到北香湖公園欣賞光織影舞展。圖／嘉義市政府提供

振興觀光產業，嘉義市政府配合觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，每團補助2萬元，即起正式接受申請，市府表示，此為補助旅行社業者，每團補助2萬元，每家旅行社最多30團；旅遊業表示，有更充足的資源可規畫旅遊產品。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，補助旅行社業者，每團至少10人以上，希望業者串聯嘉市「食宿遊購行」，行程必須是2天1夜以上，至少包括嘉市「嘉義市觀光旅遊網」所列3個景點或市府舉辦的大型活動，安排嘉市合法旅宿住宿1晚，及午餐或晚餐擇一餐在嘉市用餐。

張婉芬推薦，組團來嘉市北香湖公園看光織影舞展正是時候，因補助經費有限，會依提出申請的順序排序，至經費用罄為止。

市長黃敏惠說，4000萬團體旅遊補助，預計帶來約1.5億元觀光產值，而市府振興觀光產業不遺餘力，近3年加碼旅遊補助累計達1億500萬元，要鼓勵民眾到嘉義市旅遊消費，一起振興嘉市的經濟。

可樂旅遊表示，對業者來說是一項福祉，嘉市富有多元人文與觀光價值，再加上補助案加持，旅遊業有更充足的資源可規劃旅遊產品；雄獅旅遊指出，去年市府旅補助方案為嘉義旅遊帶來正向的觀光成效，今年更規畫嘉市的在地文化深度導覽及周邊景點，並結合森鐵遊程。旅遊業者意者可撥打團體旅遊諮詢專線（05）2252272，或上嘉義市觀光旅遊網https://travel.chiayi.gov.tw

嘉市府推4000萬團體旅遊補助，由旅遊業者申請，市府推薦可安排到北香湖公園欣賞光織影舞展。圖／嘉義市政府提供
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