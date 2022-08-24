嘉市府推4千萬團客補助條件曝光 力推來看光織影舞

振興觀光產業，嘉義市政府配合觀光局「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，每團補助2萬元，即起正式接受申請，市府表示，此為補助旅行社業者，每團補助2萬元，每家旅行社最多30團；旅遊業表示，有更充足的資源可規畫旅遊產品。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，補助旅行社業者，每團至少10人以上，希望業者串聯嘉市「食宿遊購行」，行程必須是2天1夜以上，至少包括嘉市「嘉義市觀光旅遊網」所列3個景點或市府舉辦的大型活動，安排嘉市合法旅宿住宿1晚，及午餐或晚餐擇一餐在嘉市用餐。

張婉芬推薦，組團來嘉市北香湖公園看光織影舞展正是時候，因補助經費有限，會依提出申請的順序排序，至經費用罄為止。

市長黃敏惠說，4000萬團體旅遊補助，預計帶來約1.5億元觀光產值，而市府振興觀光產業不遺餘力，近3年加碼旅遊補助累計達1億500萬元，要鼓勵民眾到嘉義市旅遊消費，一起振興嘉市的經濟。