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超熱門申請！雲林廚餘機經費用完 739戶都買了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣推出二階段「家戶廚餘機購買補助計畫」反應熱烈，共有739戶申請補助。本報資料照
雲林縣推出二階段「家戶廚餘機購買補助計畫」反應熱烈，共有739戶申請補助。本報資料照

雲林縣政府為妥善處理廚餘去化，今年啟動家戶廚餘機購買補助計畫，上半年推出第一階段申請太過踴躍，6月加碼推出第二階段，申請情況依舊熱烈，原定收件至10月底，因經費用罄，環保局今公告即日起停止申請。

雲林縣每日產生的家庭垃圾量達320公噸，運到焚化爐的垃圾中，約有3成廚餘未被完全分類，處理量計達60公噸，不僅容易產生異味、孳生蚊蟲，也增加清運難度；即便垃圾分類觀念普及，實際落實方面仍待加強。

環保局今年初編列百萬經費，啟動第一階段家戶廚餘機補助，300個名額很快「搶購一空」，縣府最後補助485戶，6月加碼50萬元啟動第二階段，反應仍相當熱烈，230戶名額原計畫開放申請至10月31日，今提早3個月被申請完畢，有254戶申請。

環保局說，申請戶凡購買1部生物分解型、乾燥處理型，或混合處理型等家用廚餘機種，通過審核每部補助總額20％、最高5000元，依目前申請戶739戶推算，每年將減少約532公噸廚餘產生量。

廚餘 雲林

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