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曾是日本戰馬馬廄的虎尾眷村 修建後獲建築金質獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾建國眷村丁棟眷舍，保留原有結構磚牆立面，翻修後別具古建築風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，保留原有結構磚牆立面，翻修後別具古建築風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾建國1村丁棟眷舍經翻修後榮獲2022國家卓越建設獎「金質獎」，該建築是日治時期虎尾海軍航空隊兵舍，曾是日軍的戰馬馬廄，戰後規畫為眷舍供官兵居住，是該眷村保存最為完整的長型庫房建築，見證眷村歷史，最近才完成修復即獲國家卓越建設獎的肯定，縣府文觀處代表受獎。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，虎尾建國眷村是台灣少見的農村型眷村，104年登錄為聚落建築群，範圍含蓋建國1、2村，具備軍眷文化地景與農業自然景觀，因靠近高鐵站已發展成為虎尾重要文化景點。

陳璧君說，多年來眷村陸續完整眷舍與園區綠美化整建，多數老眷舍保留，注入藝術元素，把整個園區改造成為藝術村，園內老樹參天，花木扶疏，更擁有許多獨特的龜型防空洞和機槍砲台，目前都已陸續完成整修，別具一番風貌。

眷區中的丁棟古建築，曾是日軍馬廄又是空軍士官級別的眷舍，具豐富歷史背景，在金質獎評選過程中，文觀處針對建築物的空間品質及與周圍環境提高效益，並強化地區再生機能、符合永續城鄉修復理念，使該建築才一完工就能獲獎。

陳璧君說，虎尾眷村保有高度完整的眷村聚落紋理，透過調研、規畫及修復，引入品牌活動，讓眷村成為匯聚能量和生機的場域，如今獲獎更顯精湛。

縣長張麗善指出，從虎尾糖廠、市區的古蹟4館延伸到虎尾建國眷村，形成虎尾市區的景點鏈帶，尤其建國眷村不只建物整修，也引進不同社群、青創團隊，打造成文化藝術基地，成為雲林獨特的眷村環境教育場域，今能獲獎深具意義。

虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，是雲林保留最完遫的一字型眷戶，翻修後別具古建築風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，是雲林保留最完遫的一字型眷戶，翻修後別具古建築風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，是雲林保留最完遫的一字型眷戶，鄰旁還有龜型防空洞，別具古建築風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，是雲林保留最完遫的一字型眷戶，鄰旁還有龜型防空洞，別具古建築風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，是雲林保留最完遫的一字型眷戶，翻修後別具古建築風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，是雲林保留最完遫的一字型眷戶，翻修後別具古建築風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，保留原有木造樑柱結構，翻修後別具風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，保留原有木造樑柱結構，翻修後別具風貌，榮獲金質獎。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，公旁還保留有早年公廁，翻修後別具古建築風貌。記者蔡維斌／攝影
虎尾建國眷村丁棟眷舍，日治時代曾是戰馬馬廄，公旁還保留有早年公廁，翻修後別具古建築風貌。記者蔡維斌／攝影

眷村 建築 雲林

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