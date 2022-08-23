5月徵才博覽僅21%投履歷 嘉市改辦小場徵才月薪破4萬

參加徵才活動人數下滑，嘉義市政府5月辦徵才博覽會，投遞履歷率僅21%創低，改採較小場形式，今起連4天在有事青年實驗室辦徵才，讓求職者能坐下聊聊，盼增媒合機率；就業服務人員觀察，不少人願跑外送、不做輪班工廠，社會處表示，將多辦職涯探索活動，協助了解產業。

據指出，此次28家廠商參加、約700個工作機會，月均薪達3萬，涵蓋百貨業、電子業、科技業、旅館業、餐飲服務業、保全業等不同的類型，儲備幹部、工程師職缺月薪都4萬以上，剛於嘉市展店的藏壽司等都參加；今現場有中年轉職者，也有父母帶大學畢業新鮮人來求職。

1名就業服務人員指出，「人找不到工作、工作也找不到人」，近來民眾願跑外送、不做配合輪班的工廠，網拍的倉儲也變多，若是長時間、重複性工作難找人，可見產業型態轉變；有的人更只挑政府獎勵就業的政策，例如安心上工方案，20、30歲申請的占3、4成。

市議員鄭光宏說，嘉市就業結構大部分服務業，業者先前因疫情釋出職缺少，現疫情趨緩，餐廳、影城、旅館等卻也找不太到人，研判疫情令人對服務業卻步，或年輕人繼續升學，不急就業。