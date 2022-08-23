快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月徵才博覽僅21%投履歷 嘉市改辦小場徵才月薪破4萬

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，市長黃敏惠（前排右一）前往關心。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，市長黃敏惠（前排右一）前往關心。圖／嘉義市政府提供

參加徵才活動人數下滑，嘉義市政府5月辦徵才博覽會，投遞履歷率僅21%創低，改採較小場形式，今起連4天在有事青年實驗室辦徵才，讓求職者能坐下聊聊，盼增媒合機率；就業服務人員觀察，不少人願跑外送、不做輪班工廠，社會處表示，將多辦職涯探索活動，協助了解產業。

據指出，此次28家廠商參加、約700個工作機會，月均薪達3萬，涵蓋百貨業、電子業、科技業、旅館業、餐飲服務業、保全業等不同的類型，儲備幹部、工程師職缺月薪都4萬以上，剛於嘉市展店的藏壽司等都參加；今現場有中年轉職者，也有父母帶大學畢業新鮮人來求職。

1名就業服務人員指出，「人找不到工作、工作也找不到人」，近來民眾願跑外送、不做配合輪班的工廠，網拍的倉儲也變多，若是長時間、重複性工作難找人，可見產業型態轉變；有的人更只挑政府獎勵就業的政策，例如安心上工方案，20、30歲申請的占3、4成。

市議員鄭光宏說，嘉市就業結構大部分服務業，業者先前因疫情釋出職缺少，現疫情趨緩，餐廳、影城、旅館等卻也找不太到人，研判疫情令人對服務業卻步，或年輕人繼續升學，不急就業。

市長黃敏惠說，扮演「搭平台」角色，盼人才找到好工作，企業找到好人才；市府社會處表示，今願意坐下來和企業談工作內容，深入了解需求，較以往多，市府近來加強做職涯探索活動，例如「看嘉本領」邀各界分享職場經歷，讓就學階段就能了解職涯未來、方向，增加投入的意願。詳細廠商列表及職缺，可洽市府社會處臉書粉專。

嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，市長黃敏惠（前排左二）前往關心。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，市長黃敏惠（前排左二）前往關心。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，市長黃敏惠（右四）前往關心。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，市長黃敏惠（右四）前往關心。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，提供約700職缺。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，提供約700職缺。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，提供約700職缺。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天起連4天，在有事青年實驗室辦徵才活動，提供約700職缺。圖／嘉義市政府提供

嘉義 徵才 黃敏惠

延伸閱讀

搶國營事業穩定工作機會 中華郵政大舉徵才1,397人

嘉市仁愛路飯店停機車30元變120疑無登記 市府要查了

月薪28K繳清家中房貸還存4百萬！她想再買房 網跪：可開課了

嘉市建綠能發電焚化爐 引嘉縣拉布條嗆「正式宣戰」

相關新聞

「米奇妙妙屋」再現雲林斗南 蟑螂、老鼠滿街亂竄

「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮舊社里，40多歲李姓男子常在外亂撿廢品回家，導致三層樓透天堆滿垃圾、臭氣熏天，蟑螂、老鼠滿...

台南國中棒球名校被爆教練霸凌球員 市府：將啟動調查

台南市議員李中岑今天在議會總質詢時，驚爆今年入選中華職棒新秀的棒球好手，曾被國中棒球教練霸凌，險些就扼殺他的棒球天分，她...

5月徵才博覽僅21%投履歷 嘉市改辦小場徵才月薪破4萬

參加徵才活動人數下滑，嘉義市政府5月辦徵才博覽會，投遞履歷率僅21%創低，改採較小場形式，今起連4天在有事青年實驗室辦徵...

漁貨外銷受衝擊 彰化漁會促銷買600元抽200元農遊券

中國大陸日前以防檢疫為由，暫停我國農漁產品輸入，彰化漁會協助推廣本土養殖產業，在中秋節前夕推出促銷活動，只要採購漁產品石...

嘉縣梅山秋季限定奇景！太興「萬鷺朝鳳」將壯闊再現

「萬鷺朝鳳來囉！」每年秋天成千上萬隻黃頭鷺，在嘉義縣梅山鄉太興村上演成群由北往南遷徙秀，為嘉義縣山區秋天限定的特色生態景...

全民運動會花式滑輪溜冰賽 嘉縣體育館開幕登場

今年全民運動會花式滑輪溜冰競賽，上午在嘉義縣縣立體育館舉辦開幕儀式，來自18個縣市114名選手，今天起為期4天競賽，為全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。