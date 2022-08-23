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「米奇妙妙屋」再現雲林斗南 蟑螂、老鼠滿街亂竄

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮長沈暉勛（左）也到場協助清運。圖／沈暉勛提供
雲林縣斗南鎮長沈暉勛（左）也到場協助清運。圖／沈暉勛提供

「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮舊社里，40多歲李姓男子常在外亂撿廢品回家，導致三層樓透天堆滿垃圾、臭氣熏天，蟑螂老鼠滿街亂竄，鄰居忍受多年向鎮民代表陳大華反映，由里長沈郁評和清潔隊、社區志工到場清理，今屋主也親自現身，共清出10多車垃圾，預計本周五前可完成清運。

屋主透露，自己在外地生活多年，將房屋借給妹妹住，但妹妹在5年前跟隨媽祖遶境時就人間蒸發，只留下2個兒子，小兒子已到外地工作，大兒子隻身住在斗南的這間房子裡，但因他4年前工作爬鷹架，意外失足、摔到腦袋，現在神智不太清楚，平日與鄰居、民眾討要食物過活，他也沒有辦法。

據了解，李姓男子單獨住在斗南鎮新社街的三層樓透天中，平時會外出亂撿東西回家，房屋內一、二樓早已堆滿雜物、長滿蟑螂及老鼠，所以他平時都在三樓的半開放陽台活動，遊蕩在陽台邊緣常讓周圍鄰居感到緊張；晚上則在水泥地上打地舖睡覺，旁邊緊鄰裸露磚牆，地上有上百個煙頭，環境十分髒亂。

陳大華說，這個問題已被當地居民投訴多年，但礙於私人住宅不知如何介入，前陣子剛好有高雄「米奇妙妙屋」的新聞，他拿著影片到處與相關人士洽談，也簽了很多公文、找到屋主本人，終於有機會解決問題，讓當地居民當很開心。

「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮，40多歲李姓男子疑因精神異常，家中已堆滿撿回來的廢品。圖／沈暉勛提供
「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮，40多歲李姓男子疑因精神異常，家中已堆滿撿回來的廢品。圖／沈暉勛提供
「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮，40多歲李姓男子疑因精神異常，家中已堆滿撿回來的廢品。圖／沈暉勛提供
「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮，40多歲李姓男子疑因精神異常，家中已堆滿撿回來的廢品。圖／沈暉勛提供

老鼠 雲林 蟑螂

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