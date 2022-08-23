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台南國中棒球名校被爆教練霸凌球員 市府：將啟動調查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李中岑今在議會驚爆中華職棒選秀新星在國中階段遭教練體罰霸凌，體育局長陳良乾表示未接獲通報，但會盡快調查。記者吳淑玲／攝影
台南市議員李中岑今在議會驚爆中華職棒選秀新星在國中階段遭教練體罰霸凌，體育局長陳良乾表示未接獲通報，但會盡快調查。記者吳淑玲／攝影

台南市議員李中岑今天在議會總質詢時，驚爆今年入選中華職棒新秀的棒球好手，曾被國中棒球教練霸凌，險些就扼殺他的棒球天分，她揭露讓外界了解他國中被霸凌的黑暗面，希望政府能作為選手們堅強的後盾。台南市長黃偉哲表示，經查目前體育局、教育局及學校，皆未接獲該校棒球隊有不當管理情形，但基於零體罰精神，將根據事證進行調查。

李中岑出示選手手臂上、膝蓋上像棒球一般大小的瘀青照片，指她是划船選手出身，能深深感同身受選手所受的傷害，該選手今年才剛剛被中華職棒選秀選上，市長黃偉哲還前往道賀，但這位優秀的新秀棒球路並非一路順遂，大家看到的只是成名選手光鮮亮麗的一面，但內心的辛酸和無奈卻無人知。

李中岑指出，該選手讀國中被教練以棒球和球棒，有時用發球機發球當成武器打在他身上，造成投球的右手臂、膝蓋嚴重瘀傷，父親因怕轉學會禁賽兩年，就讓孩子先忍癮著，但還是在國中二年級時下定決心轉學放棄繼續打球，直到上了高中重新開始打球訓練，對棒球的熱情和天分再度燃起。

李中岑說，希望體育局深入了解該所知傳統棒球名校的訓練問題，讓孩子們的訓練環境和師資系統能更好，如果因為不當體罰及霸凌，讓有天分的選手，就失去未來在發光發亮的機會；也要檢討由約聘教練擔任總教練是否不適宜，要求以專任教練來擔任總教練。

黃偉哲強調，南市府一向秉持零體罰精神，就議員提出之事證，將要求體育局及教育局依相關規定啟動調查，如果體罰屬實，會進行處分。針對教練任用體制，會檢討相關問題並做改善。體育局長陳良乾也表示，針對各校棒球隊管理問題，體育局將持續督導考核，並精進教練管理及輔導專業知能。

黃偉哲 霸凌 棒球

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