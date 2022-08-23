台南國中棒球名校被爆教練霸凌球員 市府：將啟動調查

台南市議員李中岑今天在議會總質詢時，驚爆今年入選中華職棒新秀的棒球好手，曾被國中棒球教練霸凌，險些就扼殺他的棒球天分，她揭露讓外界了解他國中被霸凌的黑暗面，希望政府能作為選手們堅強的後盾。台南市長黃偉哲表示，經查目前體育局、教育局及學校，皆未接獲該校棒球隊有不當管理情形，但基於零體罰精神，將根據事證進行調查。

李中岑出示選手手臂上、膝蓋上像棒球一般大小的瘀青照片，指她是划船選手出身，能深深感同身受選手所受的傷害，該選手今年才剛剛被中華職棒選秀選上，市長黃偉哲還前往道賀，但這位優秀的新秀棒球路並非一路順遂，大家看到的只是成名選手光鮮亮麗的一面，但內心的辛酸和無奈卻無人知。

李中岑指出，該選手讀國中被教練以棒球和球棒，有時用發球機發球當成武器打在他身上，造成投球的右手臂、膝蓋嚴重瘀傷，父親因怕轉學會禁賽兩年，就讓孩子先忍癮著，但還是在國中二年級時下定決心轉學放棄繼續打球，直到上了高中重新開始打球訓練，對棒球的熱情和天分再度燃起。

李中岑說，希望體育局深入了解該所知傳統棒球名校的訓練問題，讓孩子們的訓練環境和師資系統能更好，如果因為不當體罰及霸凌，讓有天分的選手，就失去未來在發光發亮的機會；也要檢討由約聘教練擔任總教練是否不適宜，要求以專任教練來擔任總教練。

黃偉哲強調，南市府一向秉持零體罰精神，就議員提出之事證，將要求體育局及教育局依相關規定啟動調查，如果體罰屬實，會進行處分。針對教練任用體制，會檢討相關問題並做改善。體育局長陳良乾也表示，針對各校棒球隊管理問題，體育局將持續督導考核，並精進教練管理及輔導專業知能。