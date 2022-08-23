快訊

太夯了！悠遊國旅住宿補助使用率亮紅燈 9月8日為最後一天

白西裝像未能完成的婚禮…王瞳親選照片 艾成追思會遺照曝光

台南殺警案震驚全台…警方專案小組迅速偵破 全靠「這一物」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁貨外銷受衝擊 彰化漁會促銷買600元抽200元農遊券

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化漁會今年中秋節堆出「中秋海陸燒烤組合禮盒」，內容物有燒烤魷魚串、午仔魚一夜干、香魚、白蝦、頂級鯖魚片、無骨G腿排及飛魚卵香腸。記者林敬家／攝影
彰化漁會今年中秋節堆出「中秋海陸燒烤組合禮盒」，內容物有燒烤魷魚串、午仔魚一夜干、香魚、白蝦、頂級鯖魚片、無骨G腿排及飛魚卵香腸。記者林敬家／攝影

中國大陸日前以防檢疫為由，暫停我國農漁產品輸入，彰化漁會協助推廣本土養殖產業，在中秋節前夕推出促銷活動，只要採購漁產品石斑魚、午仔魚、午仔魚一夜干及台灣鯛魚片，發票金額達600元以上，可參加農遊券抽奬活動，每人可得到農遊券200元的機會，活動期間到9月底止。

彰化漁會今年中秋節堆出「中秋海陸燒烤組合禮盒」限量發行，彰化漁會表示，考量現在物價上漲，消費者荷包縮水，這次禮盒平價供應，內容物有應景燒烤魷魚串、午仔魚一夜干、香魚、白蝦、頂級鯖魚片、無骨G腿排及飛魚卵香腸共七項共1200元。

消費者指出，禮盒有魚有肉，新鮮膨派，不論是燒、烤、蒸、煮皆可，尤其現在市面上兩條香魚就要價200元，這樣的禮盒算是物超所值，值得購入。

彰化漁會今年中秋節堆出「中秋海陸燒烤組合禮盒」。記者林敬家／攝影
彰化漁會今年中秋節堆出「中秋海陸燒烤組合禮盒」。記者林敬家／攝影

彰化 農遊券

延伸閱讀

彰化議員第七選區綠營恐三腳督 保持現狀添變數

彰化也曾2警中彈1死1癱瘓10年亡 凶犯都判無期刑

中彰和美大橋兩次流標 建設局：加碼1.85億再出發

彰化9月增12處科技執法　未兩段式、跨越雙白線都會被抓！

相關新聞

「米奇妙妙屋」再現雲林斗南 蟑螂、老鼠滿街亂竄

「米奇妙妙屋」再現雲林縣斗南鎮舊社里，40多歲李姓男子常在外亂撿廢品回家，導致三層樓透天堆滿垃圾、臭氣熏天，蟑螂、老鼠滿...

台南國中棒球名校被爆教練霸凌球員 市府：將啟動調查

台南市議員李中岑今天在議會總質詢時，驚爆今年入選中華職棒新秀的棒球好手，曾被國中棒球教練霸凌，險些就扼殺他的棒球天分，她...

漁貨外銷受衝擊 彰化漁會促銷買600元抽200元農遊券

中國大陸日前以防檢疫為由，暫停我國農漁產品輸入，彰化漁會協助推廣本土養殖產業，在中秋節前夕推出促銷活動，只要採購漁產品石...

嘉縣梅山秋季限定奇景！太興「萬鷺朝鳳」將壯闊再現

「萬鷺朝鳳來囉！」每年秋天成千上萬隻黃頭鷺，在嘉義縣梅山鄉太興村上演成群由北往南遷徙秀，為嘉義縣山區秋天限定的特色生態景...

全民運動會花式滑輪溜冰賽 嘉縣體育館開幕登場

今年全民運動會花式滑輪溜冰競賽，上午在嘉義縣縣立體育館舉辦開幕儀式，來自18個縣市114名選手，今天起為期4天競賽，為全...

嘉市仁愛路飯店停機車30元變120疑無登記 市府要查了

1名網友昨天於臉書「嘉義綠豆大小事」貼文指控機車停入嘉義市仁愛路某間飯店的地下停車場，標註「停8小時30元」，不料僅停2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。