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漁貨外銷受衝擊 彰化漁會促銷買600元抽200元農遊券
中國大陸日前以防檢疫為由，暫停我國農漁產品輸入，彰化漁會協助推廣本土養殖產業，在中秋節前夕推出促銷活動，只要採購漁產品石斑魚、午仔魚、午仔魚一夜干及台灣鯛魚片，發票金額達600元以上，可參加農遊券抽奬活動，每人可得到農遊券200元的機會，活動期間到9月底止。
彰化漁會今年中秋節堆出「中秋海陸燒烤組合禮盒」限量發行，彰化漁會表示，考量現在物價上漲，消費者荷包縮水，這次禮盒平價供應，內容物有應景燒烤魷魚串、午仔魚一夜干、香魚、白蝦、頂級鯖魚片、無骨G腿排及飛魚卵香腸共七項共1200元。
消費者指出，禮盒有魚有肉，新鮮膨派，不論是燒、烤、蒸、煮皆可，尤其現在市面上兩條香魚就要價200元，這樣的禮盒算是物超所值，值得購入。
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