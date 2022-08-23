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嘉縣梅山秋季限定奇景！太興「萬鷺朝鳳」將壯闊再現

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀。圖／阿里山風景管理處提供
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀。圖／阿里山風景管理處提供

「萬鷺朝鳳來囉！」每年秋天成千上萬隻黃頭鷺，在嘉義縣梅山鄉太興村上演成群由北往南遷徙秀，為嘉義縣山區秋天限定的特色生態景觀，遊客見此大景，無不嘆為觀止，阿里山風景管理處將於9月17日下午2點至5點在太興山羊路入口服務區舉行秋季茶會賞萬鷺朝鳳。

每年黃頭鷺南遷，約從8月底開始至10月中旬白露至寒露節氣，從雲林樟湖南飛途經梅山鄉太興村，可見成群黃頭鷺沿著生毛樹溪谷成群飛翔漸次盤旋，鳥群盤旋期間如龍似虎，令人目不暇給，數10萬隻黃頭鷺齊聚山間的壯麗奇景。

太興村長兼社區發展協會理事長簡慶輝說，「萬鷺朝鳳」曾經一天高達50批次黃頭鷺群飛過，從早上就開始，依往年經驗白露到中秋節之間最為盛大壯觀，推薦最佳觀賞地點為，大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖及嘉154鄉道9.5K處。

在地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此，黃頭鷺遷徙秀被譽為「萬鷺朝鳳」，每年都吸引不少人前往觀賞，近年更加入秋季茶會，喝阿里山高山茶賞黃頭鷺。

阿里山風景管理處表示，隨著白露時節將至，今年秋季有兩大主題活動，邀請全國遊客9月17日一同暢遊嘉義縣梅山鄉太興秋季茶會暨萬鷺朝鳳活動，另9月24日在雲林縣的大草嶺觀光圈樟湖有品茗賞鷺活動。

嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀。圖／阿里山風景管理處提供
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀。圖／阿里山風景管理處提供

阿里山 嘉義 雲林

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