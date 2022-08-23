全民運動會花式滑輪溜冰賽 嘉縣體育館開幕登場

今年全民運動會花式滑輪溜冰競賽，上午在嘉義縣縣立體育館舉辦開幕儀式，來自18個縣市114名選手，今天起為期4天競賽，為全民運揭開序幕。

全民運籌備處說，因應賽事期程，全民運賽事之一的-花式滑輪溜冰項目，提早今天到26日，在嘉義縣立體育館競賽。縣長翁章梁到場鼓勵選手，期望選手享受溜冰過程，賽事發揮所長。

全民運是翁章梁任內爭取的重大全國性賽事，籌備1年以上，目前各項比賽場館修繕都完成，翁章梁重視賽事，每月主持籌備會議，定時巡視比賽場館，確認修繕進度，希望全民運盡善盡美執行，提供選手最舒適的場地，讓他們專心投入比賽。