全民運動會花式滑輪溜冰賽 嘉縣體育館開幕登場
今年全民運動會花式滑輪溜冰競賽，上午在嘉義縣縣立體育館舉辦開幕儀式，來自18個縣市114名選手，今天起為期4天競賽，為全民運揭開序幕。
全民運籌備處說，因應賽事期程，全民運賽事之一的-花式滑輪溜冰項目，提早今天到26日，在嘉義縣立體育館競賽。縣長翁章梁到場鼓勵選手，期望選手享受溜冰過程，賽事發揮所長。
全民運是翁章梁任內爭取的重大全國性賽事，籌備1年以上，目前各項比賽場館修繕都完成，翁章梁重視賽事，每月主持籌備會議，定時巡視比賽場館，確認修繕進度，希望全民運盡善盡美執行，提供選手最舒適的場地，讓他們專心投入比賽。
全民運共31項競賽種類，共計近1萬2800人隊職員和選手參加賽會，開幕典禮訂10月8日在嘉義縣立田徑場舉行，為迎接賽會盛事，精心規畫系列活動。翁章梁說，10月是嘉縣精采月份，預計辦理全民運動會、農機展及國慶煙火，邀請全國民眾來嘉參與全民運，為選手支持鼓勵，暢遊嘉義，看見發光在嘉義。
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