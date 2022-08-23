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嘉市仁愛路飯店停機車30元變120疑無登記 市府要查了
1名網友昨天於臉書「嘉義綠豆大小事」貼文指控機車停入嘉義市仁愛路某間飯店的地下停車場，標註「停8小時30元」，不料僅停20幾分鐘，櫃台告知收費改為每小時120元，氣得說不合理，對此飯店回應疏失、會退費；市府表示，此飯店附屬停車場疑未取得登記，查證屬實將開罰。
市府交通處表示，私人的收費停車場，費率由業者自訂，是市場機制都會尊重；但須先提出營運計畫書、寫明收費標準，市府核備後發出停車場登記證，業者實際營運時，要依計畫書的收費標準或更低。
交通處指出，網友所指的這間飯店停車場，初步看似有對外營業，不只非飯店住客，但卻疑未取得停車場登記證，將發函請業者說明，如無照營業屬實，可依停車場法開罰負責人3000元到1萬5000元不等。
網友「恩布魯」貼文指出，飯店停車場外面高掛著收費標準，「機車30元／8小時，汽車30元／30分鐘」，每次要去該飯店同棟樓看電影，10幾年都停此地下停車場，所以不疑有他就騎進去，但發現錯過放映期間，便改買完飲料跟鹽酥雞就回家，沒想到才停20幾分鐘，櫃台表示收費120元。
「恩布魯」說，當時質疑招牌上明明寫「機車30元／8小時」，櫃檯人員卻說是舊的收費標準，現在外車進來停一律1小時120元，他認為「這個不合理的收費標準也完全沒公開寫出來」，只看到有用1塊小黑板寫著「專用停車場，臨時停車禁止進入」，提醒網友先看好公告的標準，才不會吃了悶虧。
這間飯店經理先前回應，停車場先前提供飯店客人、一般客人停車，後來認為壓縮到飯店客人使用，決定改為專用停車場，有先放「專用停車場」告示牌，但舊的還沒更換，這期間外客依然照原收費方式，只是昨天客人多，櫃台人員疏失，會積極找到該名客人後退費。
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