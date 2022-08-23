雲林「百年澹仔火祭」將復辦 吸引千人持火把遊街

雲林詔安客「百年澹仔火祭」是當地重要特色，每年都吸引千人舉火把遊村莊，場面相當壯觀，去年因疫情停辦，今年復辦，將結合詔安客家文化節，在9月3日至10月4日舉辦深度體驗活動，包括今年認定為國家無形資產的卜米籮、中秋節的水汴頭迎暗景、石敢當拜溪王儀式等20多場具詔安客特色活動。

文觀處長陳璧君說，去年因疫情暫停實體活動一次，改用影片、線上展覽方式，今年復辦讓大家都很期待，尤其是「澹仔火迎暗景」活動，聚落中無論老少都會親自參加，曾有一名年邁長者，即使行動不便，依然年年參加，跟著大家遊行繞境，將詔安客家精神的傳承延續，讓人相當感動。

雲林縣詔安客擁有豐富人文特色，其中「卜米籮」今年更獲文化部認定為無形文化資產；「卜米籮」是早期農家求神問卜方式之一，在米籮寫上欲問事項，由廟宇屋簷向上拋過廟頂（神明的頭頂），最後落在廟埕內，米籮正立就代表好收。