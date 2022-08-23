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雲林國際農機展9月17日回歸 今年增「冷鏈區」業績看好

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林國際農業機械暨資材展將續與虎尾毛巾節合併在虎尾高鐵特定區盛大舉辦。記者陳苡葳／翻攝
雲林國際農業機械暨資材展將續與虎尾毛巾節合併在虎尾高鐵特定區盛大舉辦。記者陳苡葳／翻攝

雲林國際農業機械暨資材展每年參觀人潮有數十萬人，去年考量疫情首度停辦，今年9月17日至19日在虎尾高鐵特定區復辦，縣府農業處表示，此次第三度與虎尾毛巾節合併舉辦，將展出超過1千攤農業機械和在地產業產品。

農業處表示，去年因疫情不確定性，評估觀展人數眾多，為符合室外活動舉辦人數上限原則，經與共同主辦單位台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會討論後決議停辦，今年疫情正規化，預計下月中旬復辦。

農業處說，前年第15屆雲林農機展達450家廠商參展，吸引52.2萬人次參觀，總交易金額超過8億元，停辦1年再次回歸，今年將擴大舉辦，除招募千攤攤位，也將重新配置動線，方便民眾邊逛邊挑適合的機材，購買好用好擦的虎尾MIT毛巾。

雲林農機展名聞遐邇，參觀人潮多從外縣市來，舉凡新型專業農機具、智慧監控溫網室、農業設施設備、新研發農機具等，加上在地產業推廣促銷，應有盡有，農業處說，今年也跟進趨勢，首次增加冷鏈設備區，期待締造更好佳績。

雲林國際農業機械暨資材展前年總交易金額達8億元，去年雖停辦，不過今年復辦將增冷鏈設備區，業績看好。記者陳苡葳／翻攝
雲林國際農業機械暨資材展前年總交易金額達8億元，去年雖停辦，不過今年復辦將增冷鏈設備區，業績看好。記者陳苡葳／翻攝

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