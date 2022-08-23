雲林國際農機展9月17日回歸 今年增「冷鏈區」業績看好

雲林國際農業機械暨資材展每年參觀人潮有數十萬人，去年考量疫情首度停辦，今年9月17日至19日在虎尾高鐵特定區復辦，縣府農業處表示，此次第三度與虎尾毛巾節合併舉辦，將展出超過1千攤農業機械和在地產業產品。

農業處表示，去年因疫情不確定性，評估觀展人數眾多，為符合室外活動舉辦人數上限原則，經與共同主辦單位台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會討論後決議停辦，今年疫情正規化，預計下月中旬復辦。

農業處說，前年第15屆雲林農機展達450家廠商參展，吸引52.2萬人次參觀，總交易金額超過8億元，停辦1年再次回歸，今年將擴大舉辦，除招募千攤攤位，也將重新配置動線，方便民眾邊逛邊挑適合的機材，購買好用好擦的虎尾MIT毛巾。