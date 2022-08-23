嘉大AI智能養殖 減輕人力提高效能

嘉義大學水生生物學系獲行政院農業委員會412萬餘元經費補助，預計年底完成嘉大智能養殖展示中心的設置，未來將結合該校智慧農業戰情中心大數據資料，研發更符合養殖監測與設計的智能養殖設施；嘉大水生生物科學系副教授陳哲俊表示，未來可減少管理作業時間，降低人工需求，有效提高養殖業的產能。

副教授陳哲俊表示，智慧水產養殖系統是利用物聯網系統管理平台，建構養殖池管理、數據彙整呈現、系統化智慧管控、專家系統建立及優化養殖管理等4個模組。系統監測具有水溫、鹽度、溶解氧、氧化還原電位和pH傳感器，透過物聯網技術，蒐集並自動紀錄各場域養殖環境及水質數據，隨時掌控養殖池狀況。

他表示，結合智能分析技術和專家系統建立，進行相關設施自動控制機制、遠端調整作業與精準投餵，操作者可在現場以外的區域對養殖池進行環境監測和控制，預期未來可減少管理作業時間，降低人工需求，有效提高養殖業的產量、產值並減少意外發生。

嘉大水生生物科學系主任陳淑美表示，AI智能管理是透過各種人工智慧檢測裝置，監測環境與生物狀況，可以解決目前水產養殖人力減少與老化問題，及時提供養殖池現況與精準投餵，讓漁民可以即時接收現場資訊、適時進行水質或生物處理、減少飼料浪費節省開支。

嘉大校長林翰謙表示，雲嘉南是台灣重要水產養殖生產區，養殖產量佔全國總產量的65%以上，嘉大地處雲嘉南中樞，水生生物學系教師秉持專業協助雲嘉南養殖業之發展責無旁貸，包括水產品溯源管理制度推廣及輔導、各類水產品產業調查、文蛤養殖環境科學化管理技術的建立等，近幾年更與雲林縣政府合作，執行漁電共生輔導與規劃，為農業地方創生盡心力。