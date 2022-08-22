雲林棋盤社區辦廣播營 四季紅金曲回顧逗樂長者

為在後疫情時代提升長者自我防護觀念，讓長者學習口腔衛生與C型肝癌防治，雲林縣衛生局與正聲廣播公司攜手舉辦廣播營對，今第6場在古坑棋盤社區關懷據點壓軸登場，結合四季紅等懷舊老歌逗得長者笑呵呵，縣長張麗善也透過遠距視訊關懷社區長者。

張麗善說，「健康是人生最珍貴的大禮」，雲林縣老年人口很多，妥善照顧雲林縣每名長者是最重要的事，除了關懷據點、樂齡中心外，也一步步將長青食堂推向普及，希望在社區、政府每次舉辦的活動中，讓長者有所收穫、走出家門，延緩老化失智，也避免肌少症。