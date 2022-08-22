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雲林棋盤社區辦廣播營 四季紅金曲回顧逗樂長者

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣衛生局局長曾春美今親自到場關心古坑棋盤社區長者。記者黃于凡／翻攝
雲林縣衛生局局長曾春美今親自到場關心古坑棋盤社區長者。記者黃于凡／翻攝

為在後疫情時代提升長者自我防護觀念，讓長者學習口腔衛生與C型肝癌防治，雲林衛生局與正聲廣播公司攜手舉辦廣播營對，今第6場在古坑棋盤社區關懷據點壓軸登場，結合四季紅等懷舊老歌逗得長者笑呵呵，縣長張麗善也透過遠距視訊關懷社區長者。

張麗善說，「健康是人生最珍貴的大禮」，雲林縣老年人口很多，妥善照顧雲林縣每名長者是最重要的事，除了關懷據點、樂齡中心外，也一步步將長青食堂推向普及，希望在社區、政府每次舉辦的活動中，讓長者有所收穫、走出家門，延緩老化失智，也避免肌少症。

雲林縣衛生局局長曾春美說，除了宣導口腔衛生與C肝防治外，也鼓勵長者落實防疫、積極施打第四劑防疫疫苗，也強調，「衛生所都是我們的好厝邊」如有任何衛生健康問題，都可到衛生所提問，獲取正確知識。

雲林縣古坑棋盤社區長者今在懷舊老歌中學習口腔衛生、C肝防治觀念。記者黃于凡／翻攝
雲林縣古坑棋盤社區長者今在懷舊老歌中學習口腔衛生、C肝防治觀念。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善透過視訊，遠距關心古坑棋盤社區長者。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善透過視訊，遠距關心古坑棋盤社區長者。記者黃于凡／翻攝

衛生所 雲林 衛生局 張麗善

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