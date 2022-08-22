雲林濁水溪新生地養殖用電獲解套 102年前魚塭可申請電力

雲林縣濁水溪出海口新生地養殖區，數十年來一直無法取得合法用電，靠柴油發電機發電養殖，徒增成本負擔群起陳情，今天立委蘇治芬、劉建國邀水利署長賴建信現勘，認為符合相關法令，使長年用電問題獲得解套，水利署表示，凡102年前取得許可證魚塭，均可申請合法用電，此規定將適用於全國所有河川公地。

濁水溪出海口河川公地約兩百公頃養殖戶，限於法規長年來無電可用，只能靠自備柴油發電機發電使用，增加成本負擔，劉建國、蘇治芬獲陳情今天邀集水利署長賴建信、麥寮前鄉長許忠富、台西鄉長參選人連珮伶、縣議員許留賓、議員參選人顏嘉葦、蔡永富等多人一同現勘並為漁民請命。

針對河川地用電設限，水利署長賴建信說明指出，基於河防安全及農民使用安全考量，過去規定河川地不能架設電線桿供電，但基於應急及社會變遷，水利署在立委要求下，重新檢討並研議全國一致標準將於解套，並於今年八月頒布實施。

第四河川局管理課長施陽東進一步說明，因考量農漁民用電需求，及綜合考量防洪、安全、生態、景觀、施設必要性及維護管理等要素，研訂「中央管河川區域內申請施設附屬電桿審核原則」，所以未來從102以前的既有河川地魚塭都可申請用電，新開發魚塭或未取得許可的租地則仍限制。

劉建國表示，雲林沿海不少漁民承租河川公地養殖，水利署既然開放河川公地租給農漁民使用，就應要在法規許可下提供用電才合理，否則租一塊地沒電可用，養殖農耕都不便，實說不過去。

蘇治芬也說，過去基於安全考量限電，如今供電品質和安全已不同於以往，新時代不應用舊思維的法規，理當修訂便民為要。麥寮前鄉長許忠富等人也表示，河川地不僅要開放供電，未來更可善用河口優良的風力陽光產電發展綠能，地盡其利。