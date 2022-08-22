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農委會獎勵種飼料玉米 育成率不佳農民懷疑種子有問題

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林農民栽種飼料玉米發現成率不佳，原每一手掌寬就須長一棵，有的隔一大段距離都沒長出玉米株，希望農政單位重視。記者蔡維斌／攝影
雲林農民栽種飼料玉米發現成率不佳，原每一手掌寬就須長一棵，有的隔一大段距離都沒長出玉米株，希望農政單位重視。記者蔡維斌／攝影

為提高飼料玉米自給率，農委會以每分地收成250公斤為標準，補助6千元獎勵農民栽種，雲林縣栽種面積大宗之一的北港鎮最近發現玉米育成率減少約2到5成，農民質疑是台南29號種子胚芽「黑頭」損壞所致，今天農民透過民代召開說明會，希望農政單位查明原因，並降低補助門檻或提高收購價格，以保障農民收益。

烏俄戰爭造成國際飼料短缺，農委會為提高國內自給率，以每分地6千元補助農民種植飼料玉米，雲林縣大宗產地的北港地區最近發現所種的台南29號飼料玉米育成率減少2至5成，農民懷疑與玉米種子有關。

農民蔡榮修等人說，飼料玉米從7月底8月初播種，當時就發現許多玉米種子的胚芽出現「黑頭」損壞，播種後育成率大減，嚴重者約有5成沒出芽，學者認為是天候因素，但農民認為與種子有關，希望能查明。

農民蔡大復等人也說，過去曾種青割玉米也是飼料玉米，有人栽種明豐3號育成率都有9成以上，所以大家才會懷疑與種子的品種有關。多位農民也說，農政單位鼓勵種飼料玉米，大家也都配合，如今育成率不佳，他們擔心將來收成達不到每分地250公斤門檻而無法補助，對農民實一大損失。

今天農民透過縣議員黃文祥開說明會，探討育成不佳原因，發配玉米種子的農會也出席，農民認為育成與種子有關，如因此讓配合政策的農民領不到補助實說不過去，紛紛要求政府取消補助門檻或提高收購價格。

發配玉米種子的農會也出席，總幹事林翠香說，經對台南29號種子初步實驗結果，45粒「黑頭」種子有13粒未出芽，混合種子30粒有8粒未出芽，出芽率不算高，但因玉米栽種期怕水，最近連續午後雷雨，可能也會影響率成率。

林翠香指出，北港地區配合政策飼料玉米已從去年約100公頃提高至今年220公頃，農民也都希望把玉米種好，但目前出現這種情況，實不能坐視，目前玉米收購價每公斤約9元，希望除取消補助門檻，同時畜產局應把收購玉米賣出更好價，以能增加農民收益，且飼料玉米政策既已形成，應增加農機補助，讓政策得以永續。

立委蘇治芬表示，已向農委會反映，將清查雲林兩千多公頃種植情況，若出現同樣情形將進一步處理。

雲林農民栽種飼料玉米發現成率不佳，原每一手掌寬就須長一棵，有的隔一大段距離都沒長出玉米株，希望農政單位重視。記者蔡維斌／攝影
雲林農民栽種飼料玉米發現成率不佳，原每一手掌寬就須長一棵，有的隔一大段距離都沒長出玉米株，希望農政單位重視。記者蔡維斌／攝影
雲林農民指飼料玉米育成率不佳可能與種子的品種有關。記者蔡維斌／攝影
雲林農民指飼料玉米育成率不佳可能與種子的品種有關。記者蔡維斌／攝影
雲林北港地區飼料玉米育成率不佳，農民和地方民代今天召開記者會請農政單位重視。記者蔡維斌／攝影
雲林北港地區飼料玉米育成率不佳，農民和地方民代今天召開記者會請農政單位重視。記者蔡維斌／攝影

農民 飼料 北港 雲林

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