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雲林蚵寮學堂浴火重生 希望義工團修建將交屋

中央社／ 雲林縣22日電

雲林縣口湖鄉蚵寮學堂成立20多年，7月31日火警，學堂付之一炬；台灣希望義工團獲知後動員協助修建，重新配電、加強防火建材，預計28日完工交屋，趕在開學之前，讓孩子重返學堂。

口湖鄉蚵寮學堂創辦20多年，免費提供偏鄉地區學童課後照顧及輔導，近年來加入樂齡學習中心，提供社區長者的社區關懷與供餐，學堂負責人陳玉釵在學堂內忙進忙出，樂此不疲，但7月31日深夜，學堂冒出火舌，學堂內的電腦、冷氣等設備付之一炬。

台灣希望義工團理事長尤瑞豊今天接受中央社記者電訪時指出，學堂在7月31日深夜被燒毀，隔天接到陳玉釵來電，從電話中明顯感受她的焦慮難過，因此決定幫忙修復。

義工團實勘後發現學堂內硬體設備幾乎被燒毀，立刻啟動緊急修繕作業開始號召義工，善心人士林芯嬡捐助全部修繕經費約新台幣115萬元，高雄愛心書桌團也捐助課桌椅。

尤瑞豊表示，義工團從20日進駐修繕，預估以2個週末的4天工作日完成，約有300人次參加，將於28日上午交屋。此次修繕著重於配電安全和加強防火建材，例如內部牆面漆料使用防火油漆，加大電力容載量。

陳玉釵感謝義工隊的幫忙，更感謝社會大眾的愛心，讓學堂可以趕在開學之前完工，學生又可重返學堂課輔，長輩們也回到樂齡學習中心上課。

義工 口湖鄉 愛心

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