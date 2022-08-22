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雲林購物節又來囉！總獎金500萬元、有3807獎項

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林購物節又來囉，9至11月在雲林縣消費滿百即可上網登記抽獎。記者黃于凡／攝影
雲林購物節又來囉，9至11月在雲林縣消費滿百即可上網登記抽獎。記者黃于凡／攝影

疫情降溫，為促進民眾消費，縣府購物節再次回歸，今在縣府大廳舉辦宣傳記者會，受到許多民眾期待，今年9至11月在雲林縣有稅籍登記的商家消費滿百，並將發票、收據拍照上傳至活動官網，就可參加抽獎，總獎金高達500萬元，包括頭獎10萬元有7名、普獎1千元有3300名、加碼2萬枚雲林幣有500名。

縣長張麗善說，除了受疫情影響，還有中國大陸禁止輸入1百多項產品，其中包含45家雲林廠商，對商家造成莫名損害，因此，雲林振興消費推出購物節活動，只要來雲林消費滿百元，就可參加現金抽獎活動，希望在疫情、外銷衝擊下，幫忙在地商家、觀光工廠，雲林是大家要一起來努力的，讓大家看到不一樣的雲林。

建設處長李俊興說，購物節總獎額高達500萬元，包括現金獎項：9月將抽出10萬元1名、1千元900名，10月將抽出10萬元1名、1千元900名，11月將抽出10萬元5名、1千元1500名；雲林幣獎項：9、10月再加碼2萬枚雲林幣（等同2千元現金）各有250名，總獎項共3807個名額，中獎機會相當高。

李俊興也說，因每月營業額達20萬元才需開發票，但雲林縣有許多不需開發票的店家，為讓店家受惠，特別放寬認定收據也可以；也提醒民眾，若抽中雲林幣，要在12月10日前到雲林縣觀光工廠等配合商家消費兌換，更多活動抽獎及領獎辦法可見雲林縣政府建設處官網https://economic.yunlin.gov.tw/cp.aspx?n=15365

雲林購物節又來囉，9至11月在雲林縣消費滿百即可上網登記抽獎。記者黃于凡／攝影
雲林購物節又來囉，9至11月在雲林縣消費滿百即可上網登記抽獎。記者黃于凡／攝影

雲林 疫情

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