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鳳梨全身上下都是寶 食農教育計畫在嘉縣旺萊山開辦

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
親子拿到嘉義旺萊山食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃。圖／讀者提供
親子拿到嘉義旺萊山食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃。圖／讀者提供

鳳梨俗稱旺萊，是台灣外銷水果的前三名，而嘉義是台灣鳳梨重要產地，自110年中國禁止輸入後，政府開始重視台灣鳳梨農產議題，行政院農業委員會於111年主辦「食農教育」計畫，至本月28日止，舉辦10場鳳梨食農教育在嘉義縣民雄旺萊山。

由旺萊山協同阿美鳳梨、打貓果菜生產合作社、嘉義大學木質材料與設計學系等執行，以產官學合作模式，舉辦10場鳳梨食農教育，同時由旺萊山營養師劉學民，以生動活潑方式介紹鳳梨的營養價值和全果實加工應用，帶領民眾更了解鳳梨的價值。

「台灣鳳梨，全身上下都是寶！」有藥師背景的旺萊山董事長劉家發指出，連結鳳梨小農、打貓合作社及嘉義大學的量能，在農委會指導下，透過鳳梨食農教育推廣，讓民眾能深入了解台灣鳳梨，全身上下都是寶。

鳳梨不僅能鮮食，更可入菜成美食，鮮果可製果乾、果醬、鳳梨酥，果汁可做成酒、醋、醱酵液，鳳梨莖可萃取鳳梨酵素，更可應用醫藥保健和生物科技上，鳳梨葉可製作環保餐具、環保吸管、宣紙及毛巾衣服。

旺萊山營養師劉學民指出，鳳梨食農教育著重於鳳梨農產加值計畫，農產加工有延長農作保存期限的優勢，透過醱酵釀造更能提高營養價值，並教育民眾如何判別純釀醋、合成醋及調理醋，民眾更能為健康挑選好的純釀醋。

劉學民也設計出民眾易學易懂易做的鳳梨入菜料理食譜，特地錄製料理教學影片，民眾拿到食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃，參加民眾直呼：超用心，很仔細！

嘉縣民雄旺萊山營養師劉學民以生動活潑方式介紹鳳梨的營養價值和親子互動。圖／讀者提供
嘉縣民雄旺萊山營養師劉學民以生動活潑方式介紹鳳梨的營養價值和親子互動。圖／讀者提供
親子拿到嘉義旺萊山食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃。圖／讀者提供
親子拿到嘉義旺萊山食譜掃描QRcode就能看影片跟著做、健康吃。圖／讀者提供
行政院農業委員會於111年主辦「食農教育」計劃，至本月28日止，舉辦10場鳳梨食農教育在民雄旺萊山。圖／讀者提供
行政院農業委員會於111年主辦「食農教育」計劃，至本月28日止，舉辦10場鳳梨食農教育在民雄旺萊山。圖／讀者提供

食農教育 嘉義 鳳梨

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