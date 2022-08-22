鳳梨全身上下都是寶 食農教育計畫在嘉縣旺萊山開辦

鳳梨俗稱旺萊，是台灣外銷水果的前三名，而嘉義是台灣鳳梨重要產地，自110年中國禁止輸入後，政府開始重視台灣鳳梨農產議題，行政院農業委員會於111年主辦「食農教育」計畫，至本月28日止，舉辦10場鳳梨食農教育在嘉義縣民雄旺萊山。

由旺萊山協同阿美鳳梨、打貓果菜生產合作社、嘉義大學木質材料與設計學系等執行，以產官學合作模式，舉辦10場鳳梨食農教育，同時由旺萊山營養師劉學民，以生動活潑方式介紹鳳梨的營養價值和全果實加工應用，帶領民眾更了解鳳梨的價值。

「台灣鳳梨，全身上下都是寶！」有藥師背景的旺萊山董事長劉家發指出，連結鳳梨小農、打貓合作社及嘉義大學的量能，在農委會指導下，透過鳳梨食農教育推廣，讓民眾能深入了解台灣鳳梨，全身上下都是寶。

鳳梨不僅能鮮食，更可入菜成美食，鮮果可製果乾、果醬、鳳梨酥，果汁可做成酒、醋、醱酵液，鳳梨莖可萃取鳳梨酵素，更可應用醫藥保健和生物科技上，鳳梨葉可製作環保餐具、環保吸管、宣紙及毛巾衣服。

旺萊山營養師劉學民指出，鳳梨食農教育著重於鳳梨農產加值計畫，農產加工有延長農作保存期限的優勢，透過醱酵釀造更能提高營養價值，並教育民眾如何判別純釀醋、合成醋及調理醋，民眾更能為健康挑選好的純釀醋。