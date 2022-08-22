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嘉市建綠能發電焚化爐 引嘉縣拉布條嗆「正式宣戰」

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府在湖子內規畫新建綠能發電的焚化爐，今辦環評公聽會遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民拉布條反彈。圖／嘉縣議員林緗亭提供
嘉義市政府在湖子內規畫新建綠能發電的焚化爐，今辦環評公聽會遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民拉布條反彈。圖／嘉縣議員林緗亭提供

嘉義市政府在湖子內地區打造「綠能永續循環園區」，規畫新建綠能發電的焚化爐，今天辦環評公聽會卻遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈，立委蔡易餘說，過往盼焚化爐汙染給縣民一個交代，市府不聞不聞，今「正式跟嘉市這支焚化爐宣戰」；市府回應，相關問題會納入環評意見。

市府環保局表示，綠能永續循環園區內，包括會在現有焚化爐旁邊，建新型高效能的焚化爐發電廠，待新廠完成拆除原有焚化爐，原本單日處理200噸廢棄物，量能提升到500噸，且都有監測空汙，符合規定，新廠將設更高規格。

環保局辦理「嘉市綠能永續循環中心第二階段環境影響評估現場勘察及公聽會」，邀周邊方圓10公里民眾參與，包括嘉縣水上鄉、中埔鄉、太保市、民雄鄉、台南白河區等，嘉縣立委蔡易餘及議員陳柏麟、林緗亭、黃榮俊、中埔鄉長李碧菁等人前往拉布條「拒絕嘉義市政府新設焚化爐，遺害百姓生命安全．．．抗議」。

蔡易餘發言說，嘉市焚化爐位於縣市交界，正好是嘉縣人口密度最高地方，包括水上民生社區、崎子頭、中庄、中埔三和地區等，先前要求焚化爐對周遭居民的照顧，嘉縣也要比照，但講3年多市府不聞不問，理性協調到火大，「既然這樣，態度很簡單，今代表水上跟中埔鄉親，正式跟嘉市這支焚化爐宣戰！」陳柏麟等人立即附和「好、好！」不可能讓市府在此地蓋焚化爐。

陳柏麟說，嘉市舊焚化爐就已影響到縣市民眾，如今增設新的焚化爐會更有重金屬汙染等，要堅決拒絕新設，還會抗議到底，且飛灰的處理也要再考量，市府要與縣府做平台、好好溝通。

林緗亭說，美其名綠能永續中心，但換湯不換藥，過去每天燒垃圾200噸、未來500多噸，縣民難道是次等公民？當縣民是塑膠嗎?嘉市稱全齡共享、世代移居，只有嘉市沒有嘉縣，都覺放在嘉市郊區，卻為嘉縣人口密集區，長期希望友善對話過程，都沒感受到。

黃榮俊指出，縣民不是三級國民，每晚都會聞到臭味，希望嘉市焚化爐設在自己的市中心，不要危害到縣民。

李碧菁認為，中埔人口最多就是在三和地區，居民忍受臭味很久很久，拜託市府一定要聽到心聲。

市府環保局表示，綠能永續循環中心的開發，可解決現有垃圾處理問題，更將導入「高效發電」、「減灰減渣」、「廢棄減排」等新技術，今與會人員所提相關問題，後續將納入環境影響評估辦理。

環保局也指，新廠的空汙標準，會是目前現有焚化爐中最嚴格的；至於焚化爐回饋是否回饋縣民，環保局解釋，回饋金依「嘉市公有廢棄物處理廠場營運回饋自治條例」，依規定未能給外縣市地區。

嘉義市政府在湖子內規畫新建綠能發電的焚化爐，今辦環評公聽會遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民拉布條反彈。圖／立委蔡易餘服務處提供
嘉義市政府在湖子內規畫新建綠能發電的焚化爐，今辦環評公聽會遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民拉布條反彈。圖／立委蔡易餘服務處提供
嘉義市政府在湖子內規畫新建綠能發電的焚化爐，今辦環評公聽會遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈。圖／立委蔡易餘服務處提供
嘉義市政府在湖子內規畫新建綠能發電的焚化爐，今辦環評公聽會遭周邊嘉縣水上、中埔鄉民強烈反彈。圖／立委蔡易餘服務處提供

焚化爐 蔡易餘 嘉義

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