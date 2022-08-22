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衛福部挹注1404萬 打造嘉縣溪口高齡友善長照衛福據點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程今開工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程今開工。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程，新建物將提供在地鄉親長照服務，總經費共計1404萬元，預計於明年9月完工。

今由縣長翁章梁、立委陳明文、衛生局長趙紋華、鄉長孫維聰、議員劉雅文及代表會主席劉耀淳等人舉行開工祈福典禮儀式。

「很期待，希望快完工！」在地阿嬤謝銀貴說，人老了，若沒走出門，退化很快，有據點可以讓老人家聚會聊天，空間舒適，一起做活動是相當好的，真的很感恩。

縣長翁章梁縣長指出，1樓為醫事C據點可服務20至30名長輩，2樓為銀髮健身俱樂部及辦公室，也將向衛福部申請設立銀髮健身俱樂部器材，結合專業的師資及設備，來增強長輩的活力與健康。

「照顧老人很重要！」立委陳明文說，我努力爭取經費讓嘉義老長輩，在咱村內有舒適舒服的活動空間，大家作伙運動、學習，互相陪伴，這是持續在推動的重要認務。

衛生局長趙紋華表示，長照資源建置是嘉義縣重點著墨政策，在符合長輩需求下，規畫設計即將高齡友善及長照服務的概念融入設計，讓長輩延緩失能落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。

嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程今開工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程今開工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程，今開工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程，今開工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程今開工。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣溪口鄉衛生所宿舍棟拆除暨高齡友善長照衛福據點新建案工程今開工。記者呂慧瑜／攝影

長照 嘉義 衛福部

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