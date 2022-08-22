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雲林西螺福興宮普度做愛心 出動公所、分局百人發物資
因應疫情，線上登記普度正夯，雲林縣西螺鎮福興宮今年也繼續為遠在全國各地的信眾擺普桌祭拜，普度桌數較去年增加2成，有愈來愈多信眾熱情響應，福興宮今捐出2千份普品物資，邀請鎮公所、西螺分局出動數十人，將普度物資分發給弱勢家庭、獨居老人，讓愛心善舉發揮最大效益。
西螺福興宮董事長楊文鐘說，今年有7成民眾選擇將普度完的油、鹽、白米及乾糧捐作公益，今捐出2千份普品物資，特別委請西螺鎮公所社會課協助分送給中低收入戶、西螺分局分送給鎮內邊緣戶、獨居老人，發揚媽祖慈愛精神，照亮社會弱勢的一隅。
西螺鎮長鄭玲惠說，福興宮是當地居民的重要信仰，感謝民眾及西螺媽祖的慈悲心，將普度物資捐給鎮上27里中低收家庭，讓普度物資發揮最大愛心，幫助中低收家庭過生活，會由各里總幹事負責發放；也由西螺分局發給鎮內邊緣戶、獨居老人。
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