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雲林斗南鎮農會獎勵契作 發284萬元大紅包

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林斗南鎮農會獎勵農民契作優質稻米，今發284萬元大紅包。記者黃于凡／攝影
雲林斗南鎮農會獎勵農民契作優質稻米，今發284萬元大紅包。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南鎮農會為鼓勵農民種出更優質稻米，每年都有做契作稻米食味值檢測，分數達68分以上就可領食味值獎勵金、品質達二等米以上還可再領等級米獎勵金，今年因品質優良、總獎金再創新高，今天共發出284萬1328元。

斗南鎮農會今年與148名農民契作，包括越光米112人、桃園3號28人、台南11號8人，斗南鎮農會說，為保障契作農民收入，除了向農委會申請天然災害現金救助外，農會也自發災害補助金，讓農民擁有基本收入保障。

斗南鎮農會表示，契作越光米有200公頃、香米50公頃，為鼓勵農民提高稻米品質，注重施肥、用藥的量與時間，今年共發出284萬1328元，包括食味值獎勵金34萬元、等級米獎勵金2萬1400元、契作獎勵金20萬1600元、災害補助金227萬8328元。

斗南鎮農會也說，提升稻穀碾率對農會很重要，二等白米的稻穀碾率有7成以上，每100公斤稻穀可碾出70公斤白米；等外白米的稻穀碾率約5成，成本差很多，若稻米品質不佳，打掉的米太多，就會對農會造成虧損，所以希望透過獎勵機制提升農民稻米品質。

雲林斗南鎮農會獎勵農民契作優質稻米，今發284萬元大紅包。記者黃于凡／攝影
雲林斗南鎮農會獎勵農民契作優質稻米，今發284萬元大紅包。記者黃于凡／攝影
雲林斗南鎮農會獎勵農民契作優質稻米，舉辦稻米食味值檢測。記者黃于凡／攝影
雲林斗南鎮農會獎勵農民契作優質稻米，舉辦稻米食味值檢測。記者黃于凡／攝影

農會 農民 稻米

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