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戴竹基金會送單車給雲林家扶 新學期騎新車孩子樂翻天
即將開學，戴竹基金會為讓雲林家扶孩子快樂迎開學，今天由國際獅子會300-D1區總監施松吉送來50台腳踏車，並頒發每人1000元助學金，雲林縣教育處長邱孝文、家扶主委陳燦勲引領大家騎新車繞行農博公園，帶著幸福啟程，歡喜迎開學。
施松吉說，戴竹基金會的戴榮吉爺爺，擔憂偏鄉孩童上學不便，特別委託他趕在開學前，將腳踏車及助學金送到學童手上，藉以鼓勵孩子學向上。
50台腳踏車與安全帽、助學金今天由雲林家扶中心主委陳燦勲代表接受，並感謝戴竹基金會的關懷。
除了贈車和助學金，施松吉再加碼捐助20萬元給家扶，虎尾獅子會也捐10萬元、虎女獅子會6萬8仟元，還有台西獅子會、麥寮獅子會等匯集捐款，當場加碼捐出約36萬元助學金，邱孝文說，有了大家關懷與勉勵，家扶學子求學必會勇往直前。
虎女獅子會長邱淑香表示，戴爺爺的愛心降落在雲林家扶，還選擇在環境優雅的農博公園啟航，意義非凡。就讀國小六年級的小柔接下腳踏車特別興奮，她說，新學期騎新腳踏車，上學心情特別好，感謝戴爺爺貼心的關懷。
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