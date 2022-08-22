戴竹基金會送單車給雲林家扶 新學期騎新車孩子樂翻天

即將開學，戴竹基金會為讓雲林家扶孩子快樂迎開學，今天由國際獅子會300-D1區總監施松吉送來50台腳踏車，並頒發每人1000元助學金，雲林縣教育處長邱孝文、家扶主委陳燦勲引領大家騎新車繞行農博公園，帶著幸福啟程，歡喜迎開學。

施松吉說，戴竹基金會的戴榮吉爺爺，擔憂偏鄉孩童上學不便，特別委託他趕在開學前，將腳踏車及助學金送到學童手上，藉以鼓勵孩子學向上。

50台腳踏車與安全帽、助學金今天由雲林家扶中心主委陳燦勲代表接受，並感謝戴竹基金會的關懷。

除了贈車和助學金，施松吉再加碼捐助20萬元給家扶，虎尾獅子會也捐10萬元、虎女獅子會6萬8仟元，還有台西獅子會、麥寮獅子會等匯集捐款，當場加碼捐出約36萬元助學金，邱孝文說，有了大家關懷與勉勵，家扶學子求學必會勇往直前。