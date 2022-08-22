隆田教育園區小旅行 鯛魚米漢堡受歡迎

台南隆田Cha Cha文化資產教育園區結合鄰近社區在暑假期間規劃小旅行路線，帶遊客走訪歷史場域，林鳳社區配合推出在地食材製作的蒲燒鯛魚米漢堡為午餐，相當受歡迎。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，隆田Cha Cha園區暑假推出4條小旅行路線，其中「乘風之旅」由文史導覽員帶遊客走訪後壁、林鳳營及隆田火車站等歷史場域，午餐則安排結合地方創生成果、由六甲林鳳社區研發的「蒲燒鯛魚米漢堡」。

台南市政府文化局長葉澤山表示，「蒲燒鯛魚米漢堡」食材皆為在地小農親自栽種，無農藥且料多實在，口味研發成功後，首次上菜秀就獻給隆田ChaCha園區遊客。

林鳳社區發展協會理事長蔡明賢表示，餐點研發是由中華醫事科技大學餐飲系專技助理教授黃裕文主導，食材包括六甲米、當令蔬果以及林鳳社區菁埔里六官養殖協會生產的台灣鯛，為了符合大眾口味，團隊不斷試做研發，看著參加活動的小朋友與家長一起吃得津津有味，也讓團隊成就感十足。

葉澤山表示，隆田Cha Cha園區除了是台南文化資產教育推廣基地，也希望結合鄰近社區地方創生能量，提升藝文風氣及社區營造亮點，暑假小旅行串聯附近藝文景點與文資節點，加上與林鳳社區合作，更深化文資教育內涵，從親臨水圳到認識嘉南平原及農產、品嚐特色米食，將食農教育向下扎根。

葉澤山指出，農村地方創生團隊常面臨行銷或宣傳助力不足，小旅行路線把遊客帶進社區親臨體驗，提高知名度，未來林鳳社區將開放團客事先預約。