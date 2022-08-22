台南高中職國中小各項評比表現佳 黃偉哲代表市民感謝

台南市政府今天在長榮大學舉辦高中職、國民中小學校長會議，市長黃偉哲表示，校長們過去一年的努力，讓台南在各項教育評比都有很好成績；他代表185萬市民感謝所有校長的努力，也希望攜手校長們在新學年做得更好，讓大家過得更好。

黃偉哲說，台南不管是防疫、各項比賽表現不俗；據黃昆輝教授教育基金會調查，台南市教育滿意度高居六都第一；遠見雜誌調查，台南市包含教育在內八大面向施政表現，也高居六都第一，繳出了漂亮的成績單，感謝各校及教育局人員努力。

他說，台南小校特別多，資源有限市府仍投入推動「生生用平板」、「班班有網路」，進而達到「班班有數位教室」目標；整合偏鄉小校廚房朝向中央廚房化供應模式，解決小校行政人力負擔問題。

教育局表示，為讓孩子學得更好、過得更好，除提供低收、中低收、突遭變故等學生免費午餐補助，也媒合玉衡文教藝術協會及成功國際青年商會捐贈台南141所國小低收入家庭學生每周1次免費鮮乳。新學年期待各校校長持續發揮影響力，結合社區等關心教育的人士照顧弱勢孩子，也期待各校與家長會、教師會能保持良好關係，攜手實踐教育理想。