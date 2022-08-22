快訊

送別摯愛老婆 余苑綺老公Gary沉痛發聲曝「最後合照」

10:53東北海域芮氏規模5.7地震 最大震度花蓮鹽寮2級

熊好券2.0最快九月發 千元市集券、5百饗購券共67.3萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假何處去？ 米奇與好朋友Chill遊台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將於9月8日中秋連假前夕在安平遊憩碼頭開幕，此為遊憩碼頭漂亮夜景。圖／南市觀旅局提供
「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將於9月8日中秋連假前夕在安平遊憩碼頭開幕，此為遊憩碼頭漂亮夜景。圖／南市觀旅局提供

中秋連假何處去？台南市觀旅局長郭貞慧表示，9月9日起自10月30日止，米奇與好朋友Chill將在台南安平遊憩碼頭與遊客見面，遊客們可以觀賞包括大型Tsum Tsum、迪士尼快閃店以及特別規畫的主題拍照區。

觀旅局表示，「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將於9月8日中秋連假前夕開幕，9月9日開展，展期至10月30日止。活動期間，不論是台南市民或是遠道而來的遊客們都可近距離欣賞由米奇領軍的巨萌Tsum Tsum悠閒漂浮在安平遊憩碼頭水域上的可愛模樣。

安平遊憩碼頭有專為此次活動量身打造的迪士尼主題快閃店，消費者可以一次購足各式各樣迪士尼主題商品。另也在安平遊憩碼頭周邊規畫特別的主題拍照區，遊客們可一邊在安平遊憩碼頭岸邊探索、一邊找尋米奇與好朋友遊台南的蹤跡。活動還包括由觀光旅遊局規畫的夜間燈光音樂秀，照亮安平夜空。

安平集結了食、宿、遊、購、行、育、樂的重要觀光景區，擁有安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等人氣古蹟，郭貞慧說，活動地點位於安平遊憩碼頭，是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處。觀旅局近年在安平也不斷提升觀光量能，推出安平運河遊河，再加上今年6月剛正式營運的首宗旅館BOT福爾摩沙遊艇酒店，讓民眾從白天到黑夜都可以暢遊。

更多活動請追蹤台南旅遊官網台南旅遊Facebook粉絲團迪士尼台灣Facebook粉絲團以及@disney_taiwan Instagram帳號

「米奇與好朋友Chill遊台南」活動設有主題拍照區。圖／南市觀旅局提供
「米奇與好朋友Chill遊台南」活動設有主題拍照區。圖／南市觀旅局提供
「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將於9月8日中秋連假前夕開幕。圖／南市觀旅局提供
「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將於9月8日中秋連假前夕開幕。圖／南市觀旅局提供

台南 迪士尼 中秋

延伸閱讀

網爆陸軍官校廚房有米奇、菜裡有小強 校方駁斥非事實

台南七月訪鬼之旅超熱烈 遊客爭相走訪台灣最強女鬼

打不開門以為鬼擋門 他一用力驚見「變形米奇」卡門縫

等了兩年回歸！「台中熱氣球嘉年華」石岡登場 隱藏版熱氣球等你打卡拍美照～

相關新聞

南市爭取經費改善31路口 最亂的路口有救了

台南市交通局為改善路口安全，已向內政部及交通部公路總局爭取到2360萬，共計改善31個路口，其中東區東門路與林森路口將新...

中秋連假何處去？ 米奇與好朋友Chill遊台南

中秋連假何處去？台南市觀旅局長郭貞慧表示，9月9日起自10月30日止，米奇與好朋友Chill將在台南安平遊憩碼頭與遊客見...

南市後壁侯伯社區關懷據點揭牌 揪長輩樂活

台南市後壁區侯伯社區照顧關懷據點今上午揭牌，除是後壁第18個關懷據點，也完成全區14里皆有社區照顧關懷據點最後一塊拼圖，...

嘉市增5職場教保中心 衝擊原有幼園

嘉義監獄修復舊監宿舍成立「嘉義維新職場互助教保服務中心」招生中，加上台電嘉義營業處等共5單位陸續設職場教保中心，恐與原有...

連2月大潮水溢堤岸 環團示警台南秋節恐淹水

台南連2個月農曆15日前後大潮都發生運河溢堤，環保團體多年來觀察，2009年莫拉克颱風挾持暴雨來襲，林默娘公園處漁港的水...

雲林東南夜市普度最貼心！搬出珠仔台讓好兄弟有吃有玩

雲林縣西螺鎮東南觀光夜市今年普度別出心裁，首次擺出「珠仔台」，再加上20種小吃，充分展現夜市獨有魅力，讓好兄弟有吃又有玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。