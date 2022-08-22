中秋連假何處去？ 米奇與好朋友Chill遊台南

中秋連假何處去？台南市觀旅局長郭貞慧表示，9月9日起自10月30日止，米奇與好朋友Chill將在台南安平遊憩碼頭與遊客見面，遊客們可以觀賞包括大型Tsum Tsum、迪士尼快閃店以及特別規畫的主題拍照區。

觀旅局表示，「米奇與好朋友Chill遊台南」活動將於9月8日中秋連假前夕開幕，9月9日開展，展期至10月30日止。活動期間，不論是台南市民或是遠道而來的遊客們都可近距離欣賞由米奇領軍的巨萌Tsum Tsum悠閒漂浮在安平遊憩碼頭水域上的可愛模樣。

安平遊憩碼頭有專為此次活動量身打造的迪士尼主題快閃店，消費者可以一次購足各式各樣迪士尼主題商品。另也在安平遊憩碼頭周邊規畫特別的主題拍照區，遊客們可一邊在安平遊憩碼頭岸邊探索、一邊找尋米奇與好朋友遊台南的蹤跡。活動還包括由觀光旅遊局規畫的夜間燈光音樂秀，照亮安平夜空。

安平集結了食、宿、遊、購、行、育、樂的重要觀光景區，擁有安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區等人氣古蹟，郭貞慧說，活動地點位於安平遊憩碼頭，是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處。觀旅局近年在安平也不斷提升觀光量能，推出安平運河遊河，再加上今年6月剛正式營運的首宗旅館BOT福爾摩沙遊艇酒店，讓民眾從白天到黑夜都可以暢遊。

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