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南市後壁侯伯社區關懷據點揭牌 揪長輩樂活

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁區侯伯社區關懷據點今揭牌，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區侯伯社區關懷據點今揭牌，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區侯伯社區照顧關懷據點今上午揭牌，除是後壁第18個關懷據點，也完成全區14里皆有社區照顧關懷據點最後一塊拼圖，要讓社區長輩樂活動起來。

後壁區侯伯社區照顧關懷據點克服地點難覓難題，設在侯伯里三恩府，也是平日許多長輩聚集之處，上午揭牌邀請後壁區長黃炳元、台南市長夫人劉育菁、台南市議員張世賢、李宗翰、後壁農會總幹事林怡歆、侯伯里長廖義順、侯伯社區發展協會理事長石廷評等人與會，現場熱鬧滾滾。

後壁區長黃炳元表示，建置社區照顧關懷據點是市長黃偉哲一直很重視及推動的「在地照顧」政策的一環，鼓勵在地長者加入志工行列或參與據點活動，讓長者持續參與社會生活，增進人際互動，後壁區原已設有17個社區照顧關懷據點，之前因侯伯里內遍尋不到適合地點而尚未開辦，如今總算克服，感謝地方各界協助。

社會局說，社區照顧關懷據點，將提供社區長輩關懷訪視、電話問安、健康促進活動等多元服務。希望能夠鼓勵長輩踴躍就近利用，多加參與據點活動，累積更多社區服務能量。

台南市後壁區侯伯社區關懷據點今揭牌，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區侯伯社區關懷據點今揭牌，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區侯伯社區關懷據點今揭牌，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區侯伯社區關懷據點今揭牌，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

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