南市後壁侯伯社區關懷據點揭牌 揪長輩樂活

台南市後壁區侯伯社區照顧關懷據點今上午揭牌，除是後壁第18個關懷據點，也完成全區14里皆有社區照顧關懷據點最後一塊拼圖，要讓社區長輩樂活動起來。

後壁區侯伯社區照顧關懷據點克服地點難覓難題，設在侯伯里三恩府，也是平日許多長輩聚集之處，上午揭牌邀請後壁區長黃炳元、台南市長夫人劉育菁、台南市議員張世賢、李宗翰、後壁農會總幹事林怡歆、侯伯里長廖義順、侯伯社區發展協會理事長石廷評等人與會，現場熱鬧滾滾。

後壁區長黃炳元表示，建置社區照顧關懷據點是市長黃偉哲一直很重視及推動的「在地照顧」政策的一環，鼓勵在地長者加入志工行列或參與據點活動，讓長者持續參與社會生活，增進人際互動，後壁區原已設有17個社區照顧關懷據點，之前因侯伯里內遍尋不到適合地點而尚未開辦，如今總算克服，感謝地方各界協助。