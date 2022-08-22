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南市爭取經費改善31路口 最亂的路口有救了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市爭取到2360萬元，要改善31路口，保障用路人路口行車及行走安全。記者鄭惠仁／翻攝
台南市爭取到2360萬元，要改善31路口，保障用路人路口行車及行走安全。記者鄭惠仁／翻攝

台南市交通局為改善路口安全，已向內政部及交通部公路總局爭取到2360萬，共計改善31個路口，其中東區東門路與林森路口將新設左轉專用車道、增設行人庇護島等，保障用路人路口行車及行走安全。

交通局長王銘德表示，以往交通部公路總局及內政部營建署前瞻計畫的經費補助內容為全路段，現增加補助各縣市單一路口的交通改善經費，交通局分析各路口事故後，積極爭取改善經費，透過車道布設重新規畫、交通標誌標線號誌等方式，打造路口安全交通環境。

他說，交通局已透過公路總局「前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫（公路系統）」去年完成柳營區等2路段公路系統路口安全改善外，今年更針對七股區市道176線、安定區市道178線及善化區區道南122線等3案提報獲核定，目前執行中。

除公路系統改善外，也向營建署「提升道路品質計畫2.0」市區道路危險路口改善計畫提報東區東門路、林森路路口改善計畫，除了基本的交通工程改善，也有車道配置規畫、友善人本環境及相關交通工程設施改善，可以更符合用路人的需求。

交通管制科長方川和表示，此次東門路與林森路口改善包含林森路南往北方向新設左轉專用車道、分隔島上相關設施遷移及整併、道路線型修正、行穿線位置調整及西南側增設行人庇護島等，並在增設左轉專用車道後將該路口改為左轉專用時相，江可大幅減少側撞問題及提高紓解率，減少道路壅塞程度，也兼顧行車順暢及行人安全。

車道 交通部

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