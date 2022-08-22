嘉市國中小聯絡簿改版 新識別圖像搭配各校封面

嘉義市中小學規畫新版聯絡簿，並徵集「聯絡簿識別圖像設計」，昨天表揚獲獎師生，未來聯絡簿識別圖像，會搭配各校自行設計的封面，市長黃敏惠說，保有各校特色，又能發揮聯絡簿功能。

嘉市國中小及幼園的校長、園長昨天起進行會議，為111學年度第一學期的開學做準備、嚴密健康防疫的作為，主題「邁向永續I+1擁抱幸福SDGs」，透過「聯合國永續發展目標SDGs-嘉義市行動綱領介紹」探討。

黃敏惠頒獎給聯絡簿識別圖像設計獲獎者，黃敏惠說，為了創造嘉市獨有品牌，規畫新版聯絡簿，以嘉市的城市品牌圖像為基底，來徵集學生的設計作品，評選出嘉市的國小品德教育、國中生命教育的識別圖像，此外，聯絡簿識別圖像搭配各校自行設計的封面，保有各校特色，又發揮聯絡簿功能