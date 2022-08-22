嘉市國中小聯絡簿改版 新識別圖像搭配各校封面
嘉義市中小學規畫新版聯絡簿，並徵集「聯絡簿識別圖像設計」，昨天表揚獲獎師生，未來聯絡簿識別圖像，會搭配各校自行設計的封面，市長黃敏惠說，保有各校特色，又能發揮聯絡簿功能。
嘉市國中小及幼園的校長、園長昨天起進行會議，為111學年度第一學期的開學做準備、嚴密健康防疫的作為，主題「邁向永續I+1擁抱幸福SDGs」，透過「聯合國永續發展目標SDGs-嘉義市行動綱領介紹」探討。
黃敏惠頒獎給聯絡簿識別圖像設計獲獎者，黃敏惠說，為了創造嘉市獨有品牌，規畫新版聯絡簿，以嘉市的城市品牌圖像為基底，來徵集學生的設計作品，評選出嘉市的國小品德教育、國中生命教育的識別圖像，此外，聯絡簿識別圖像搭配各校自行設計的封面，保有各校特色，又發揮聯絡簿功能
昨天校園長會議中，精忠國小校長楊勛凱也分享國際教育課程、SDGs目標的經驗，可落實於例如戶外教育、雙語教育、校本課程，甚至於科學168活動；大業國中發展學校型態的實驗教育歷程，促進嘉市各國中小校際交流；另安排與台南市教育團隊交流。
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