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基進黨到國民黨外電桿貼「賣台近了」 環保局要罰了
為抗議國民黨副主席夏立言訪中國大陸，台灣基進黨嘉市議員參選人翁渙瑤、洪瑋庭今上午到國民黨嘉市黨部周圍，在電線桿貼「賣台近了」、「假訪中，真賣台」等標語，約莫中午已全數遭撕掉，市府環保局表示，將確認違規張貼者的身分，依違反廢棄物清理法開罰1200到6000元不等。
環保局指出，清潔隊員於吳鳳南路的電線桿上有清除1處廣告標語，當下其他張貼行為，都會一併追查行為人身分，依違反廢棄物清理法，寄送陳述意見書後，進而裁罰。
針對環保局將開罰，基進黨嘉市黨部主委兼嘉市議員參選人翁渙瑤說，會接受相關罰則，不過此次行動主要是要提醒民眾，國民黨這次訪中雖然口口聲聲說不會賣台，不過就像吳三桂當初也只是開了一扇門，國民黨到底去跟中國談了什麼，還是要跟民眾說清楚講明白。
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯今指出，此很明顯是選舉造勢活動之一，夏副主席並還沒確定和陸官方見面，國民黨立場也很清楚，會基於台灣主權堅持、生命財產安全，所以「賣台是多慮了，戰爭才是很可能發生」。
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